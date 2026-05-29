Μπενίτεθ: «Ό,τι και να γίνει, ένας Ισπανός προπονητής θα πάρει το Champions League»

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Champions League, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στη δυναμική παρουσία της ισπανικής προπονητικής σχολής στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.



Με αφορμή την παρουσία των Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο των φιναλίστ, ο έμπειρος τεχνικός υπογράμμισε πως η επιτυχία τους αποτελεί απόδειξη της ποιότητας, της προσαρμοστικότητας και της δουλειάς που χαρακτηρίζει τους Ισπανούς προπονητές τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Ό,τι κι αν γίνει, ένας συμπατριώτης μου θα κατακτήσει το τρόπαιο ο Λουίς Ενρίκε ή ο Αρτέτα. Είναι η επιβεβαίωση ότι το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό.Το επίπεδο των γνώσεών τους είναι ανώτερο.



Μετά η ικανότητα προσαρμογής, ήταν και χαρακτηριστικό της δικής μου καριέρας, από την Premier League μέχρι τη Serie A. Σκέφτομαι τις πορείες των Γκουαρδιόλα, Έμερι, Ιραόλα ή Φάμπρεγας, πέρα από εκείνες των Λουίς Ενρίκε και Αρτέτα. Ισπανοί προπονητές στην κορυφή σε διαφορετικές χώρες».



Για το αν έχουν ομοιότητες οι Ενρίκε και Αρτέτα: «Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται το επάγγελμα. Κοινά τους στοιχεία είναι η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και η σκληρή δουλειά για να βελτιώνονται συνεχώς».



Για το αν του λείπει η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση: «Είναι ένα θεαματικό περιβάλλον: γήπεδα, αγωνιστικοί χώροι, οργάνωση. Και το επίπεδο των παικτών είναι εξαιρετικά υψηλό. Όλοι θέλουν πάντα να παίζουν εκεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.