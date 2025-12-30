Απειλές κατά του Κιέβου εξαπολύει η Μόσχα μετά τη φερόμενη επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν με δεκάδες ουκρανικά drones. «Ο στρατός μας ξέρει πώς και πότε να αντιδράσει» διεμήνυσε την Τρίτη ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ήταν μια τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου με στόχο να καταρρεύσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η ουκρανική επίθεση θα σκληρύνει τη ρωσική θέση στις διαπραγματεύσεις» υποστήριξε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

«Ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρούν έναν διάλογο εμπιστοσύνης, και οι ενέργειες του Κιέβου, όπως η επίθεση στην κατοικία του, δεν είναι ικανές να υπονομεύσουν αυτόν τον διάλογο».

Ερωτηθείς που βρισκόταν ο πρόεδρος της Ρωσίας τη στιγμή της επίθεσης, ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε ότι «αυτές οι πληροφορίες δεν είναι προς δημοσιοποίηση».

Ο Πεσκόφ ρωτήθηκε αν θα παρουσιαστούν αποδείξεις για την ουκρανική επίθεση, δηλώνοντας πως «αυτή είναι μια απόφαση για τον στρατό μας».

«Βλέπουμε ότι ο Ζελένσκι επιχειρεί να αρνηθεί την επίθεση, και τα δυτικά ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι της Ουκρανίας... Η άρνηση της επίθεσης στην κατοικία του Πούτιν από τον Ζελένσκι και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι παράλογη» σημείωσε. Πάντως, και την Τρίτη ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα διέψευσε την επίθεση.

Το Κρεμλίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απόσχουν από την κλιμάκωση της έντασης σχετικά με το Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα υποστηρίξει ένα ακόμη μαζικό πλήγμα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Ρωσία πιστεύει ότι θα πρέπει να αποφευχθούν βήματα για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

Η Μόσχα συνεχίζει να αναπτύσσει εποικοδομητικές σχέσεις με το Ιράν, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στην εκτόνωση των εντάσεων στην περιοχή τόνισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της ζωής του μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στο μεταξύ ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιοχή του Νόβγκοροντ, εκτοξεύοντας 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όλα τα drones καταστράφηκαν από τη ρωσική αεράμυνα. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, σημείωσε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τον βοηθό του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν επεσήμανε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η επίθεση έλαβε χώρα «στην πραγματικότητα, αμέσως μετά» τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Φλόριντα και προειδοποίησε ότι οι τρομοκρατικές ενέργειες δεν θα έμεναν αναπάντητες.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι ήταν «θυμωμένος» για την επίθεση, και πρόσθεσε ότι τέτοιες κινήσεις δεν θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος διαψεύδει ότι έγινε η επίθεση, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι θέλει να εκτροχιάσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με ψεύτικους ισχυρισμούς.

