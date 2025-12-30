Η Ισπανία υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για την αγορά 30 τουρκικών εκπαιδευτικών αεροσκαφών HURJET, αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της Γραμματείας Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας.

«Το πρώτο εθνικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Τουρκίας, HURJET, σημείωσε ιστορική εξαγωγική επιτυχία για την αμυντική βιομηχανία της χώρας, επιλεγόμενο επίσημα από τις Ισπανικές Πολεμικές Αεροπορίες και Διαστημικές Δυνάμεις» δήλωσε ο Χαλούκ Γκοργκούν στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal.

Τόνισε ότι αυτό το βήμα «αποτελεί απτή επίδειξη της θέσης της Τουρκίας ως αξιόπιστου, προτιμώμενου και κορυφαίου εξαγωγέα στην αμυντική βιομηχανία».

Οι παραδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το 2028, δήλωσε ο Γκοργκούν, προσθέτοντας: «Αυτή η συμφωνία είναι ένα πακέτο εξαγωγών υψηλής προστιθέμενης αξίας, πολυδιάστατης αμυντικής βιομηχανίας που περιλαμβάνει την εξαγωγή του HURJET, μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης που καλύπτει προηγμένη εκπαίδευση πιλότων μάχης, συστήματα προσομοίωσης και εκπαίδευσης εδάφους, υποδομές συντήρησης και υποστήριξης, καθώς και στοιχεία μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής υποστήριξης».

Το γεγονός ότι ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος αεριωθούμενων αεροσκαφών που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εγχώριες δυνατότητες θα συμπεριληφθεί στο απόθεμα μιας ευρωπαϊκής και ΝΑΤΟ χώρας-μέλους καταδεικνύει σαφώς το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας στους τομείς του σχεδιασμού, της παραγωγής, της ολοκλήρωσης συστημάτων, της πιστοποίησης και της βιωσιμότητας, υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι με το HURJET, η Τουρκία γίνεται μια δομή που παράγει και εξάγει υψηλή τεχνολογία στον τομέα των αεροπορικών πλατφορμών και έχει λόγο στην παγκόσμια αγορά, ενώ οι εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας φτάνουν επίσης σε ένα νέο όριο όσον αφορά την ποιότητα και την κλίμακα.

Τον Μάιο, η Ισπανία υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για την εισαγωγή του HURJET, και τον Οκτώβριο ενέκρινε την προμήθεια ενός νέου συστήματος για σύγχρονη εκπαίδευση πιλότων μαχητικών αεροσκαφών που περιλαμβάνει μια προσαρμοσμένη έκδοση του υπερηχητικού αεροσκάφους.

Οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας είναι ιδιαίτερα στενές και στρατηγικής σημασίας, αποτελώντας μια εξαίρεση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία υπήρξε ένας από τους βασικούς προμηθευτές αμυντικού υλικού της Τουρκίας, ακόμα και όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν περιορισμούς. Η συνεργασία τους συνεχίζεται και διευρύνεται.

Πηγή: skai.gr

