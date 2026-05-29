Θάνος Πλεύρης: «Έχουμε τρία - τέσσερα κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα»

Της Άντζυ Κούκη

Δύο μέτωπα αντιπαράθεσης επικράτησαν στην πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, όπου συζητείται το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το ένα αφορά τον υπουργό μετανάστευσης και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατηγόρησε ο Θάνος Πλεύρης για «υποκρισία» και το άλλο είναι με τον Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

«Το ψήφισαν οι Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωκοινοβούλιο»

Η πρώτη εστία έντασης δημιουργήθηκε με αφορμή τη στάση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δήλωσε ότι για την ψήφο του επί της αρχής θα επιφυλαχθεί για την Η Ολομέλεια. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, είχε εκφράσει διαφωνία σχετικά με τις «νέου τύπου κλειστές δομές».

Ο Θάνος Πλεύρης ασκώντας κριτική προς την αξιωματική αντιπολίτευση σημείωσε πως το Σύμφωνο που είναι προς συζήτηση αποτελεί ουσιαστικά τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης , υπενθυμίζοντας πως είχε ψηφισθεί στο ευρωκοινοβούλιο από τους Σοσιαλδημοκράτες. Συγκεκριμένα, είπε, «Το ψήφισαν οι Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δυνατόν να έρχεται σήμερα το ΠΑΣΟΚ και να σου λέει διαφωνώ;»

Κόντρα για την κυβέρνηση Τσίπρα

Την αντίθεση του προς τη μεταναστευτική πολιτική εξέφρασε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος είπε σε έντονο τόνο «Κάντε τους το βίο αβίωτο, αυτή είναι η λογική Μητσοτάκη και Πλεύρη».

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον υπουργό μετανάστευσης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για «κόμματα με μήτρα τον Αλέξη Τσίπρα».

«Το 2015 ήρθαν στην Ελλάδα 900.000 καταγεγραμμένοι μετανάστες και κόσμος ακαταγράφητος, την εποχή που ο αρχηγός σας, ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα και που η κυρία Τασία, η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έλεγε πως λιάζονται και φεύγουν!», σχολίασε ο Θάνος Πλεύρης. Η απάντηση του Θάνου Πλεύρη δημιούργησε έντονες αντιδράσεις από τον Θοδωρή Δρίτσα, ο οποίος χαρακτήρισε τον υπουργό «ρατσιστή».

Δεν έλειψαν και οι αναφορές στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου λέγοντας πως δεν θα ξανασχοληθεί με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πλέον θα ασχολούνται με την Ε.Λ.Α.Σ., ενώ σχολίασε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν θα τον διέκοπτε τόσες φορές σε σύγκριση με τον κ. Δρίτσα.

Πηγή: skai.gr

