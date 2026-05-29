Νετανιάχου: Οι ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και προελαύνουν στον νότιο Λίβανο

 «Επιχειρούμε επίσης στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και σε ολόκληρο το μέτωπο, πλήττοντας σκληρά τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνι και έχουν καταλάβει δεσπόζουσες θέσεις στο έδαφος του νότιου Λιβάνου.

«Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι και προωθήθηκαν σε κυρίαρχα υψώματα. Επιχειρούμε επίσης στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και σε ολόκληρο το μέτωπο, πλήττοντας σκληρά τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Λιβάνου και του Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο συνομιλιών που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.
 

