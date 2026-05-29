Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περάσει τον ποταμό Λιτάνι και έχουν καταλάβει δεσπόζουσες θέσεις στο έδαφος του νότιου Λιβάνου.

«Οι δυνάμεις μας διέσχισαν τον Λιτάνι και προωθήθηκαν σε κυρίαρχα υψώματα. Επιχειρούμε επίσης στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και σε ολόκληρο το μέτωπο, πλήττοντας σκληρά τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the IDF 36th Division on the northern border today, along with Defense Minister Israel Katz and IDF Deputy Chief-of-Staff Maj.-Gen. Tamir Yadai.



The Prime Minister and Defense Minister were briefed by Head of Northern Command Maj.-Gen.… pic.twitter.com/ZV1nYWU4Rp — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 29, 2026

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Λιβάνου και του Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν την Παρασκευή στο Πεντάγωνο, στο πλαίσιο συνομιλιών που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας πιο μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο.



