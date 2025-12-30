Η Eurostar προειδοποιεί με ανακοίνωσή της τους επιβάτες να αναμένουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής λόγω «προβλήματος ηλεκτροδότησης» στην σήραγγα της Μάγχης.

Ο φορέας διαχείρισης των τρένων υψηλής ταχύτητας συνέστησε σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη Eurostar υπάρχει πρόβλημαμε την εναέρια παροχή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης και μιας επακόλουθης βλάβης του τρένου Le Shuttle.

«Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στον σταθμό εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε. Λυπούμαστε που τα τρένα που μπορούν να λειτουργήσουν υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η National Rail, η οποία προτρέπει τους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους σε διαφορετική ημερομηνία.

H National Rail αναφέρει ότι το πρόβλημα με την παροχή ρεύματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ του Διεθνούς Σταθμού St Pancras του Λονδίνου και του Paris Nord.

«Συνιστούμεσε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για μια διαφορετική ημερομηνία», σημειώνεται ενδεικτικά.

