Η Ρωσία επιτέθηκε την Τρίτη σε υποδομές στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, προκαλώντας ζημιές σε ένα εμπορικό πλοίο και σε εγκαταστάσεις στα λιμάνια Πιβντένι και Τσορνομόρσκ της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Ο Κουλέμπα δήλωσε ότι ένα πολιτικό πλοίο με σημαία Παναμά, φορτωμένο με σιτηρά, υπέστη ζημιές και ότι χτυπήθηκαν επίσης δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Ένα άτομο τραυματίστηκε, ανέφερε στην εφαρμογή Telegram.

«Αυτή είναι μια ακόμη στοχευμένη επίθεση της Ρωσίας σε υποδομές πολιτικών λιμένων. Ο εχθρός προσπαθεί να διαταράξει τον εφοδιασμό και να περιπλέξει τα πράγματα στη ναυτιλία», δήλωσε ο Κουλέμπα.

Παρά τις επιθέσεις, και τα δύο λιμάνια συνέχισαν να λειτουργούν, διαβεβαίωσε.

Η Οδησσός και η ευρύτερη κοντινή περιοχή φιλοξενούν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και την επιβίωση της οικονομίας της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η Ουκρανία είναι ένας σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια σχεδόν τεσσάρων ετών του πολέμου, ο ρόλος της Οδησσού και των δύο άλλων λιμανιών της - Πιβντένι και Τσορνομόρσκ - ως σημαντικών εμπορικών κόμβων αυξήθηκε καθώς άλλα ουκρανικά λιμάνια καταστράφηκαν, καταλήφθηκαν ή διακόπηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Τους τελευταίους μήνες, ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη θάλασσα έχει ενταθεί. Και οι δύο πλευρές έχουν επιτεθεί σε ναυτικά και εμπορικά περιουσιακά στοιχεία στη Μαύρη Θάλασσα και πέρα ​​από αυτήν.

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη της για επιθέσεις σε πλοία που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στην πόλη της Οδησσού και στις λιμενικές της υποδομές.

