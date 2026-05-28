Υπάλληλος της Google έβγαλε 1,2 εκατ. δολάρια από στοιχήματα με πληροφορίες εκ των έσω

Υπάλληλος της Google συνελήφθη με την κατηγορία ότι εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του σε απόρρητες εταιρικές πληροφορίες για να στοιχηματίσει και να αποκομίσει τεράστια κέρδη μέσω της πλατφόρμας προβλέψεων Polymarket.

Ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε την άσκηση δίωξης κατά του Μικέλε Σπανιουόλο (Michele Spagnuolo), μηχανικού της Google, για παραβίαση των νόμων περί εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Αν και ο Σπανιουόλο είναι Ιταλός υπήκοος που διαμένει μόνιμα στην Ελβετία, συνελήφθη την Τετάρτη και οδηγήθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το ABC News, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν καταβολής εγγύησης ύψους 2,25 εκατ. δολαρίων.

Ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποίησε δεδομένα στα οποία είχε πρόωρη πρόσβαση λόγω της θέσης του, αποκομίζοντας κέρδη που αγγίζουν τα 1,2 εκατ. δολάρια. Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και ότι ο υπάλληλος έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα. Όπως διευκρίνισε, οι εσωτερικές πληροφορίες αφορούσαν υλικό μάρκετινγκ στο οποίο ο Σπανιουόλο απέκτησε πρόσβαση μέσω ενός ψηφιακού εργαλείου που είναι διαθέσιμο σε όλο το προσωπικό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η χρήση τέτοιων στοιχείων για στοιχηματισμό αποτελεί σοβαρότατη παραβίαση της πολιτικής της εταιρείας.

Από την πλευρά της, η Polymarket ανακοίνωσε ότι συνέδραμε τις αρχές για την υπόθεση, η οποία διερευνήθηκε από κοινού με το FBI. Εκπρόσωπος της πλατφόρμας τόνισε ότι οι συναλλαγές μέσω blockchain, του ψηφιακού μητρώου κρυπτονομισμάτων, που αποτελούν και το μοναδικό μέσο συναλλαγής στην Polymarket, είναι απόλυτα διαφανείς και ανιχνεύσιμες, πράγμα που σημαίνει ότι οι κακόβουλοι χρήστες αφήνουν πάντα πίσω τους ψηφιακά ίχνη.

Ο Σπανιουόλο εργαζόταν στην Google για περισσότερα από 12 χρόνια ως μηχανικός με εξειδίκευση στην ασφάλεια πληροφοριών. Άρχισε να χρησιμοποιεί την Polymarket το 2024 και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του περασμένου έτους έκανε στοιχήματα ύψους 2,7 εκατ. δολαρίων που σχετίζονταν άμεσα με δεδομένα της Google, κερδίζοντας τελικά πάνω από 1 εκατ. δολάρια.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι στοιχημάτισε με απόλυτη επιτυχία για το ποια πρόσωπα θα βρίσκονταν –και ποια όχι– στην κορυφή των αναζητήσεων της Google για το 2025. Συγκεκριμένα, πόνταρε εναντίον δημοφιλών ονομάτων, όπως η Μπιάνκα Σενσόρι και ο Ντόναλντ Τραμπ, επιλέγοντας ως νικητή τον τραγουδιστή D4vd, τη στιγμή που η πλατφόρμα έδινε σχεδόν μηδενικές πιθανότητες στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Όταν έκανε το συγκεκριμένο στοίχημα τον Νοέμβριο, ο Σπανιουόλο γνώριζε ήδη ότι ο D4vd, μουσικός που είναι προφυλακισμένος για τη δολοφονία μιας έφηβης, ήταν το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις παγκοσμίως, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση στα εσωτερικά στατιστικά της Google.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.