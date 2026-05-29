Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Ξεκινά ως ισχυρός στον 2ο προκριματικό του Conference League - Oι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται οριστικά στους ισχυρούς του β΄προκριματικού γύρου του Conference League. Ποιοι οι πιθανοί του αντίπαλοι

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός μετά την 4η θέση στην Stoiximan Super League, θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου και θα είναι στους ισχυρούς. Οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους στις 17 Ιουνίου και οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.

Το «τριφύλλι» θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα αποφύγει αρκετές ισχυρές ομάδες, όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Μπασακσεχίρ.

Οι δεδομένοι πιθανοί αντίπαλοι: Μαδέργουελ, Ντουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Στους πιθανούς αντιπάλους του Τριφυλλιού θα είναι και οι νικητές των ζευγαριών που περιλαμβάνουν τις: Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι.

Μοναδική... εκκρεμότητα, για το γκρουπ των ισχυρών, αφορά το τι θα γίνει με τις Πενεβέζις και Νέφτσι Μπακού, ενώ απομένει να γίνουν γνωστοί και οι νικητές των playoffs σε Ρουμανία και Βουλγαρία, αλλά ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στην Αλβανία.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Conference League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark