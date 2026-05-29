O Παναθηναϊκός μετά την 4η θέση στην Stoiximan Super League, θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπου και θα είναι στους ισχυρούς. Οι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους στις 17 Ιουνίου και οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.



Το «τριφύλλι» θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης και θα αποφύγει αρκετές ισχυρές ομάδες, όπως οι Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπεγχάγη, Ραπίντ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Παρτιζάν και Μπασακσεχίρ.



Οι δεδομένοι πιθανοί αντίπαλοι: Μαδέργουελ, Ντουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.



Στους πιθανούς αντιπάλους του Τριφυλλιού θα είναι και οι νικητές των ζευγαριών που περιλαμβάνουν τις: Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι.



Μοναδική... εκκρεμότητα, για το γκρουπ των ισχυρών, αφορά το τι θα γίνει με τις Πενεβέζις και Νέφτσι Μπακού, ενώ απομένει να γίνουν γνωστοί και οι νικητές των playoffs σε Ρουμανία και Βουλγαρία, αλλά ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη στην Αλβανία.



Very few unknowns are left in 🟢 UECL Q2 seedings.



📈 🇧🇾 Dinamo Minsk is the lowest ranked team that secured being SEEDED in the Q2 draw.



📉 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Motherwell is the highest ranked team that will 100% be UNSEEDED.



✅ = secured participation in Q2 draw



✴️ All non-bolded teams are… May 28, 2026

