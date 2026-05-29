Μήνυμα Πολάκη: «Εννοείται πως θα πάω» στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Μήνυμα ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου έστειλε ο διαγραφείς από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος σε ανάρτησή του υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Χανίων ξεκαθαρίζει ότι θα δώσει το «παρών» στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τις σχετικές συζητήσεις.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

Εννοειται πως θα παω .

Τα ειπαμε αυτα μην τα ξαναλεμε !

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρεπει με αποφαση της Κ.Ε. να αναστρεψει την πορεια απαξιωσης και διαλυσης!!

Αυτο θα προσπαθησουμε !

Εγω και παρα πολλοι άλλοι!

Γιατι τιμουμε την ιστορια μας ,το εργο μας ,τον αγωνα μας,τη συγκρουση μας με την ολιγαρχια και τη διαπλοκη!

Γιατι και ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Παυλος Πολάκης βουλευτης Χανιων ,εκλεγμενος με το ψηφοδεκτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγή: skai.gr

