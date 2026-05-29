Όνειρο θερινής νυκτός το ταξίδι για εκατομμύρια Ισραηλινούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Προβλέπονται ματαιώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω κατάληψης του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ από αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα.

Αναμένεται σημαντική μείωση του τουριστικού ρεύματος προς Ελλάδα και Κύπρο από το Ισραήλ κατά τη φετινή τουριστική περίοδο.

Ο διευθυντής του κρατικού φορέα λειτουργίας των ισραηλινών αεροδρομίων, Σαρόν Κάντμι, επισήμανε ότι δύο με τρία εκατομμύρια Ισραηλινοί ταξιδιώτες ενδεχομένως να ενημερωθούν τελευταία στιγμή για ακυρώσεις πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Δύσκολο αναμένεται το φετινό καλοκαίρι για την ομαλή διεξαγωγή της αεροπορικής σύνδεσης από και προς το Ισραήλ, όχι μόνο λόγω του γενικότερου πολεμικού κλίματος που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εδώ και μήνες στα ισραηλινά αεροδρόμια.



Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο ο διευθυντής του κρατικού φορέα λειτουργίας των αεροδρομίων της χώρας, Σαρόν Κάντμι, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου υπολογίζεται πως δύο με τρία εκατομμύρια Ισραηλινοί ταξιδιώτες είναι πολύ πιθανόν, λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή τους, να ειδοποιηθούν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων ότι η πτήση τους από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ θα έχει ακυρωθεί.



Η δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη οφείλεται στο ότι τους τελευταίους μήνες δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη (κυρίως εναέριου ανεφοδιασμού) έχουν σταθμεύσει στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, καταλαμβάνοντας εκτεταμένα τμήματα του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 70% των δυνατοτήτων του αεροδρομίου να εξυπηρετούν τα αμερικανικά αεροσκάφη, με το προσωπικό και τις υποδομές του να μην επαρκούν να διαχειριστούν τις ανάγκες των τουριστικών πτήσεων. Παράλληλα, αναμένεται να σημειωθούν πολλές καθυστερήσεις ή και ματαιώσεις πτήσεων από το εξωτερικό με προορισμό το Τελ Αβίβ, σημειώνει ο Κάντμι στη συνέντευξή του.



Η δυσλειτουργία του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, του μεγαλύτερου στη χώρα, αναμένεται να διαρκέσει ακόμη και μετά το καλοκαίρι, αφού, όπως μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα το ισραηλινό ιδιωτικό Κανάλι 12, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες στρατιωτικές πηγές, η αμερικανική «στρατιωτική κατάληψη» των εγκαταστάσεών του αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τον ερχόμενο Δεκέμβριο – χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης.

Λιγοστές οι εναλλακτικές

Σε μία χώρα που διαθέτει μόνο τρία διεθνή αεροδρόμια, οι εναλλακτικές για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες είναι λιγοστές. Είναι γεγονός ότι το αεροδρόμιο της Χάιφας κατά τη διάρκεια του πολέμου αναβαθμίστηκε, προκειμένου να εξυπηρετήσει και εκείνο τουριστικές πτήσεις, καλύπτοντας έτσι τις δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ. Ωστόσο, η σχετική κοντινή του απόσταση από το μέτωπο Ισραήλ-Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σε μία περίοδο μάλιστα που αναζωπυρώθηκε η πολεμική ένταση στο βόρειο Ισραήλ, δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες κατά πόσον δεν θα επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Ραμόν στα περίχωρα του θερέτρου Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, λειτουργεί εδώ και καιρό σε συνθήκες επίταξης, εξυπηρετώντας σχεδόν αποκλειστικά επιχειρησιακές ανάγκες.

Προβληματισμοί για το τουριστικό ρεύμα προς Ελλάδα και Κύπρο

Όλα αυτά τα δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το φετινό καλοκαίρι οι Ισραηλινοί επίδοξοι παραθεριστές είτε θα παραμείνουν στη χώρα τους είτε θα ταλαιπωρηθούν αρκετά μέχρι να προσγειωθούν σε κάποιους από τους τουριστικούς προορισμούς του εξωτερικού. Πρόκειται για μία εξέλιξη διόλου ευοίωνη για τις προσδοκίες των tour operators σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο χώρες που εδώ και χρόνια παραμένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων της ισραηλινής τουριστικής αγοράς.

Πηγή: Deutsche Welle

