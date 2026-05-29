Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα την αποδέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία, υπό την προϋπόθεση η νέα κυβέρνηση του Πίτερ Μάγιαρ να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

Ο Μάγιαρ έφθασε στις Βρυξέλλες χθες για να διαπραγματευθεί το ξεπάγωμα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονται για την Ουγγαρία και δεσμεύθηκαν από τις Βρυξέλλες επί της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπαν λόγω ποικίλων ανησυχιών: παραβίαση του κράτους δικαίου, απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ενδημικής διαφθοράς, στάση απέναντι στα δικαιώματα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και των αιτούντων άσυλο, καθώς και περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής χαιρέτισε τον «ισχυρό άνεμο αλλαγής» που φυσά στην Ουγγαρία, λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή Μάγιαρρ και την είσοδο στη μετα-Ορμπαν εποχή.

«Η κυβέρνησή σας προχωρά γρήγορα και αποφασιστικά», τόνισε η φον ντερ Λάιεν στη συνέντευξη Τύπου, επαινώντας τις μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί προς όφελος «της Ουγγαρίας (...) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες.

Ο Μάγιαρ, ο οποίος είχε θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα το ξεπάγωμα αυτών των κονδυλίων, χαρακτήρισε «ιστορική» σήμερα την αποδέσμευση αυτή. «Αν κάθε φορά που έρχομαι εδώ μου δίνουν τόσα χρήματα, ίσως να έρχομαι πιο συχνά», αστειεύτηκε, προκαλώντας γέλια.

Η φον ντερ Λάιεν διευκρίνισε ότι η αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων εξαρτάται από την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση Μαγιάρ. «Συμφωνήσαμε σε ένα ισχυρό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι η Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά και το κράτος δικαίου», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μάγιαρ τόνισε επίσης ότι συμφώνησε με τη φον ντερ Λάιεν σε όλα τα βήματα που επιτρέπουν την αποδέσμευση αυτών των κονδυλίων της ΕΕ και ότι η Ουγγαρία θα είναι σε θέση να ψηφίσει όλους τους απαραίτητους νόμους.

Σε παρόμοιο σενάριο, η ΕΕ απελευθέρωσε δισεκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία μόλις η κυβέρνηση του φιλοευρωπαίου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ έδωσε τις πρώτες δεσμεύσεις της το 2024.

Ο Μάγιαρ, το κόμμα του οποίου διαθέτει ευρεία πλειοψηφία στο ουγγρικό κοινοβούλιο, έχει ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή των αρχικών μεταρρυθμίσεων.

Το κόμμα του προχθές Τετάρτη υπέρ της εγκατάλειψης του σχεδίου του πρώην πρωθυπουργού Όρμπαν για την αποχώρηση της Ουγγαρίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Σχεδιάζει επίσης την ένταξη της χώρας σύντομα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

