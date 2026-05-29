Ζαχάροβα: Ανυπόστατες και χωρίς αποδείξεις οι κατηγορίες για ρωσικά drones στην ΕΕ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Παρασκευή ότι όλες οι κατηγορίες περί πτήσεων ρωσικών drones στην Ευρώπη είναι ανυπόστατες και ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ειδικότερα για drones σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εντελώς αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα γεγονός, υλικό τεκμήριο ή αποδεικτικό στοιχείο», τόνισε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το Reuters.

Η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Ρουμανίας, κλιμακώνεται με τη Μόσχα να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει άμεσα στην απόφαση του Βουκουρεστίου να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στην Κωνστάντζα και να κηρύξει τον Ρώσο γενικό πρόξενο Αντρέι Κοσίλιν persona non grata, μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της χώρας, Νίκουσορ Νταν ανακοίνωσε ότι η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην πόλη της Κωνστάντζας, στη νοτιοανατολική χώρα, και θα προχωρήσει στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου εκεί.

Η απόφαση ελήφθη μετά την πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην οροφή πολυκατοικίας, η οποία προκάλεσε έκρηξη.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι, έως ότου η χώρα αναβαθμίσει τις δυνατότητες της αεράμυνάς της, έχουν συναφθεί συμφωνίες με συμμάχους στο ΝΑΤΟ για τη μεταφορά και ανάπτυξη ορισμένων αμυντικών μέσων στο ρουμανικό έδαφος.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ρωσίας με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να δηλώνει ότι η Ρωσία προετοιμάζει αντίμετρα ως απάντηση στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στην Κωνστάντζα και να κηρύξει persona non grata τον γενικό πρόξενο Αντρέι Κοσίλιν.

«Τα αντίμετρα σε σχέση με την κήρυξη του Ρώσου γενικού προξένου ως ανεπιθύμητου προσώπου και το κλείσιμο του γενικού προξενείου δεν θα αργήσουν να ληφθούν», δήλωσε η Ζαχάροβα στο ρωσικό πρακτορείο TASS.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την πτώση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, από την οποία τραυματίστηκαν δύο άμαχοι. Μετά το περιστατικό, το Βουκουρέστι ζήτησε την επιτάχυνση της προμήθειας συστημάτων αντιμετώπισης drones.

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία «είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους», στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τη Ρουμανία.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία--η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

Το περιστατικό στη Ρουμανία, που είναι επίσης μέλος της ΕΕ, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε σήμερα την "παράτολμη" ρωσική επίθεση με drone στη Ρουμανία σχολιάζοντας ότι αυτή δείχνει την πρόθεση της Μόσχας για κλιμάκωση.

Η Γερμανία, είπε, "βρίσκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ". "Το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή από το συμμαχικό έδαφος", σχολίασε.

Η Βρετανία καταδικάζει σθεναρά αυτό που χαρακτηρίζει σοβαρή κλιμάκωση μετά το περιστατικό με το ρωσικό drone, έγραψε στο Χ η Βρετανή υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

"Η ρωσική παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ με το πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία είναι υπερβολικά επικίνδυνη και παράτολμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει σθεναρά αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο ζωές", σχολίασε η ίδια προσθέτοντας ότι η Βρετανία στέκεται "ενωμένη με τη Ρουμανία και όλους τους συμμάχους της για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους".

Ακολουθούν άλλες διεθνείς αντιδράσεις:

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

«Η κλιμάκωση της Ρωσίας στο έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ρουμανίας και του διεθνούς δικαίου».

Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι

«Είμαι αλληλέγγυος με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και ολόκληρο το ρουμανικό έθνος. Αυτό που συνέβη είναι ένα ακόμη επεισόδιο του υβριδικού πολέμου στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητά μας, καθώς και ισχυρή Βορειοατλαντική Συμμαχία και ισχυρές διατλαντικές σχέσεις».

Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα

«Είναι σαφές ότι η αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, ιδίως η αντιαεροπορική άμυνα, πρέπει να ενισχυθούν».

Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο

«Σε σχέση με το περιστατικό με το drone, εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση, ζητώ αυτοσυγκράτηση ως προς τις εμπρηστικές δηλώσεις και για άλλη μια φορά κάνω έκκληση για την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

«Η Τσεχική Δημοκρατία τάσσεται σθεναρά στο πλευρό των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ και καταδικάζει εξίσου τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέττο

«Αυτό αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ακλόνητη: η ασφάλεια ενός μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια όλων μας».

Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό

«Ένα πολεμικό όπλο που χτυπά μια πολυκατοικία σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση που μας αφορά όλους».

Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Ανίτα Όρμπαν

«Η χθεσινή επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα, η δύναμη και η αποτροπή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικές από ποτέ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.