Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό καταδίκασε το γεγονός της πτώσης ρωσικού drone, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, κάνοντας λόγο για μια «ανεύθυνη πράξη της Ρωσίας».

Δήλωσε επίσης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού RADIO FRANCE, ότι «κάλεσε, στις 9:45 σήμερα το πρωί, τον Πρέσβη της Ρωσίας στη Γαλλία, προκειμένου να του επισημάνει ότι τα μαζικά πλήγματα του περασμένου Σαββατοκύριακου κατά αμάχων, οι απειλές που στρέφονται κατά Γάλλων και Ευρωπαίων διπλωματών στη Μόσχα, καθώς και αυτή η νέα ανεύθυνη πράξη, συνιστούν μορφές εκφοβισμού οι οποίες είναι ατελέσφορες και μάταιες, διότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποτρέψουν τη Γαλλία από τη στήριξή της προς την ουκρανική αντίσταση».

Οι ρωσικές παραβιάσεις των εδαφών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, γειτονικών προς την Ουκρανία χωρών, όπως η Πολωνία, η Λετονία και η Λιθουανία, αποτελούν «μια απεγνωσμένη προσπάθεια του Πούτιν να αποκρύψει την αποτυχία του» υποστήριξε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, «η αμφιβολία έχει πλέον εγκατασταθεί στη Μόσχα».

Ο Μπαρό υπενθύμισε επίσης ότι «1.500 Γάλλοι στρατιωτικοί συμμετέχουν στη Ρουμανία στην άμυνα της ανατολικής Ευρώπης και του ΝΑΤΟ και λαμβάνουν τακτικά μέρος σε κοινές ασκήσεις με Ρουμάνους στρατιωτικούς, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές Ένοπλες Δυνάμεις».

Προειδοποίησε ότι «το ΝΑΤΟ διαθέτει ολόκληρο φάσμα πιθανών απαντήσεων.

Συνεπώς, εάν τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, η απάντηση μπορεί να είναι καταστροφική». Βεβαίως, «η απάντηση του ΝΑΤΟ είναι πάντοτε πολύ αποφασιστική, αλλά και απολύτως αναλογική» σημείωσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

