Σε νέα εμπρηστική παρέμβαση προχώρησε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καλώντας τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι «σε εγρήγορση» και προειδοποιώντας ότι «ο ήρεμος ύπνος τελείωσε», μετά τις αντιδράσεις για το περιστατικό με drone στη Ρουμανία.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απηύθυνε νέα προειδοποίηση προς τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Να είστε σε εγρήγορση και να μην εκπλήσσεστε με τίποτα. Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντβέντεφ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «έχουν εισέλθει μονομερώς σε πόλεμο με τη Ρωσία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Ευρώπης ενδέχεται να λάβει πιο άμεσες διαστάσεις.

«Ξέρετε ποιον να ρωτήσετε για το γιατί», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις των ρουμανικών αρχών ότι ρωσικό drone έπληξε κτίριο στην ανατολική πόλη Γκαλάτσι, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους και κυβερνήσεις.

Ακολούθως ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποβάθμισε τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών μετά το περιστατικό στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε ότι θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί η προέλευση του drone, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να το βουλώσουν για το θέμα αυτό».

Ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι «συμμετέχουν άμεσα στον πόλεμο με τη Ρωσία», υποστηρίζοντας ότι πολεμούν τη Μόσχα μέσω ουκρανικών πληρεξούσιων δυνάμεων.

Παράλληλα, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών, τους οποίους χαρακτήρισε «ηλίθιους ηγέτες της ΕΕ», υποστηρίζοντας ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς μπορεί να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η ευθύνη βρίσκεται σε αυτούς. Ζητήστε απαντήσεις από εκείνους», κατέληξε ο Ρώσος αξιωματούχος.



Πηγή: skai.gr

