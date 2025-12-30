Λογαριασμός
Τουσκ: Υπάρχουν λόγοι ελπίδας για ειρήνη στην Ουκρανία αρκετά σύντομα

«Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ειλικρίνεια από όλους - και τη Ρωσία» δήλωσε από πλευράς του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο X

Υπάρχουν λόγοι να ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία αρκετά σύντομα, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η ειρήνη είναι στον ορίζοντα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουν συμβεί πράγματα που δίνουν βάση στην ελπίδα ότι αυτός ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει, και αρκετά γρήγορα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ελπίδα, κάθε άλλο παρά 100% βέβαιη», διευκρίνισε ο Τουσκ σε κυβερνητική συνεδρίαση.

«Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ειλικρίνεια από όλους - και τη Ρωσία»

«Σήμερα έχουμε έναν ακόμη γύρο συντονισμού με τους Ευρωπαίους και Καναδούς εταίρους μας στο πλαίσιο της Συνόδου του Βερολίνου. Προωθούμε την ειρηνευτική διαδικασία. Τώρα χρειαζόμαστε διαφάνεια και ειλικρίνεια από όλους – συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας» δήλωσε από πλευράς του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς σε μήνυμά του στο Χ.
 

