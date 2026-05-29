Σε διευκρινίσεις και αποκατάσταση της πραγματικότητας προέβησαν πηγές του λιμενικού σώματος σχολιάζοντας δημοσιευμένο βίντεο από τουρκικά ενημερωτικά δίκτυα. Το βίντεο απεικονίζει ένα Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα τουρκικό αλιευτικό σκάφος, σε κοντινή απόσταση στο Αιγαίο κοντά στο Φαρμακονήσι.

Όπως τονίζεται, η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια για τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις.

Ειδικότερα, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματικότητα γύρω από το οπτικοακουστικό υλικό που ανακυκλώνεται τις τελευταίες ώρες επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το βίντεο που διακινείται δεν είναι τωρινό και αφορά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025 , στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων.

και αφορά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μήνες, , στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων. Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού τουρκικού αλιευτικού σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπήρξε άμεση επέμβαση Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους επέδειξε ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά. Αντίθετα, το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος τήρησε υποδειγματική ψυχραιμία, κατέγραψε το γεγονός και ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να παρασυρθεί από τις προκλήσεις.

Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων.

Πηγή: skai.gr

