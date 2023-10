Φον ντερ Λάιεν: Η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ είναι αξιοκρατική Κόσμος 19:56, 06.10.2023 linkedin

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι δεν υπάρχουν «παρακαμπτήριες» σχετικά με αυτή τη διαδικασία ένταξης και ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει την μάχη ενάντια στους παράνομους διακινητές ανθρώπων