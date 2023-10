Μεξικό: 17 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου που μετέφερε μετανάστες - Δείτε βίντεο

Λεωφορείο που μετέφερε δεκάδες μετανάστες ανετράπη σήμερα στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15, ανέφεραν οι αρχές.

Η πλειονότητα των μεταναστών ήταν Βενεζουελάνοι.

Το λεωφορείο κινείτο σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία Οαχάκα όταν ανετράπη, τόνισε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Πολιτείας αυτής με ανάρτηση στο Χ.

Mexico 🇲🇽

A bus transporting a group of migrants through southern Mexico, mostly from Venezuela, crashed, leaving a preliminary balance of 17 dead and several injured on the Oaxaca-Mexico highway. RIP 🙏

Source: Intelsky pic.twitter.com/dbhnNu4Guy