Εντυπωσιακή ανακάλυψη στη Φλόριντα: Νεκροταφείο φρουρίου του 19ου αιώνα στον βυθό της θάλασσας

Τα ερείπια ενός νοσοκομείου και ενός νεκροταφείου του 19ου αιώνα ανακάλυψαν ερευνητές στο βυθό του ωκεανού, ανοιχτά της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη έγινε σε ένα βυθισμένο νησί κοντά στο Εθνικό Πάρκο Dry Tortugas.

Πρόκειται για το νεκροταφείο Fort Jefferson Post Cemetery, του παράκτιου φρουρίου Φορτ Τζέφερσον, που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή για εγκληματίες κατά τη διάρκεια και μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και με το πέρασμα των αιώνων καταποντίστηκε.

Check out this cool find! National Park archeologists found the remains of a hospital and cemetery underwater at Dry Tortugas National Park.



NPS Photos C. Sproul



Images courtesy of National Park Service pic.twitter.com/GjVxpmfv6V