Βρετανία: Τα υπαίθρια πάρτι καλά κρατούν μετά τη στέψη του Καρόλου - Η έκπληξη του Γουίλιαμ και της Κέιτ στο πλήθος (Φωτογραφίες, Βίντεο)

Το πάρτι στη Βρετανία μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄χθες καλά κρατεί. Οι δρόμοι στη Βρετανία είναι και σήμερα γεμάτοι κόσμο οι οποίοι απολαμβάνουν τα γεύματα που έχουν στηθεί. Υπολογίζεται, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Guardian ότι περισσότερα από 67.000 γεύματα έχουν διοργανωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Επιπλέον, δεκάδες είναι και τα υπαίθρια πάρτι που έχουν στηθεί ήδη στους δρόμους της χώρας, με το αλκόολ να ρέει άφθονο και τους Βρετανούς να χορεύουν. Τα γεύματα αυτά, επιβλέπονται από το Eden Project, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό φιλανθρωπικό ίδρυμα και πόλος έλξης επισκεπτών με έδρα την Κορνουάλη.

Μια εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε ότι τα μεγάλα γεύματα θα πραγματοποιηθούν μέχρι τη Δευτέρα (08/05) «σε μια πανεθνική πράξη εορτασμού και φιλίας». Στη Βρετανία και αύριο Δευτέρα είναι αργία λόγω της στέψης.

Και παρά το γεγονός πως ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄και η βασίλισσα Καμίλα δεν θα παρευρεθούν σε κανένα από αυτά τα γεύματα όπως έκανε γνωστό το Παλάτι, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκαν ξαφνικά ενώπιον του πλήθους που είναι συγκεντρωμένο στο Γουίνσδορ, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους παρευρισκόμενους. Μάλιστα, ένα μικρό κορίτσι συγκινήθηκε που είδε μπροστά του την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, με την Κέιτ να σκύβει και να την αγκαλιάζει, αναφέρει η DailyMail.

Princess Catherine The Princess of Wales 👸🏻👑 Our Future Queen has just made this little girls day how adorable is this please like and retweet 💙💙💙 #PrincessCatherine #PrincessofWales #KateMiddleton #KateTheGreat #TeamWales pic.twitter.com/pRkvpzlaUJ