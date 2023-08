Φλόριντα: Σε τυφώνα κατηγορίας 4 αναμένεται να εξελιχθεί η Idalia - 28 από τις 67 κομητείες εκκενώνονται

Την Τετάρτη το πρωί τοπική ώρα αναμένεται ο τυφώνας Idilia να φτάσει στην ξηρά της Φλόριντα με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή εδώ και μέρες για το «επικίνδυνο» όπως έχουν χαρακτηρίσει καιρικό φαινόμενο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί τόσο η Φλόριντα, όσο και η Βόρεια και Νότια Καρολίνα όπως επίσης και η Τζόρτζια.

Οι κάτοικοι των ευάλωτων παράκτιων περιοχών στη Φλόριντα έλαβαν εντολή να τις εκκενώσουν, με τον κυβερνήτη της Ρον ΝτεΣάντις να προειδοποιεί : «Πρέπει πραγματικά να φύγετε τώρα. Τώρα είναι η ώρα.»

Συνολικά, 28 από τις 67 κομητείες της πολιτείας εκκενώνονται και 14 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο τυφώνας Idalia προβλέπεται να φτάσει σε «εξαιρετικά επικίνδυνη ένταση Κατηγορίας 4» με μέγιστους παρατεταμένους ανέμους τουλάχιστον 209 χλμ την ώρα προτού χτυπήσει όπως έχει προβλεφθεί στην περιοχή Big Bend στην ακτή του Κόλπου της Φλόριντα νωρίς την Τετάρτη.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων σε ενημέρωσή του στις 12 το πρωί (τοπική ώρα), έκανε λόγο για μια «καταστροφική καταιγίδα και καταστροφικούς ανέμους».

Τώρα η Idalia βρίσκεται περίπου 185 χλμ. νοτιοδυτικά του Cedar Key στη Φλόριντα και περίπου 280 χλμ. νότια του Ταλαχάσι και κινείται βόρεια με 26 χλμ/ώρα.

