Ένα 15χρονο αγόρι που πέθανε το 2006 σε ηλικία 15 ετών, από λευχαιμία, πρόκειται να γίνει ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας στη χιλιετία.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, έδωσε το πράσινο φως για την αγιοποίηση του Carlo Acutis, αφού του αποδόθηκαν μια σειρά θαυμάτων μετά τον θάνατό του, όπως το ότι έσωσε ένα θύμα εγκεφαλικής αιμορραγίας και ένα βαριά άρρωστο παιδί.

Η ταριχευμένη σορός του Κάρλο εκτίθεται στην Ασίζη, όπου φοράει τα αγαπημένα του αθλητικά παπούτσια, τζιν και φούτερ.

Ο Carlo Acutis, όσο ζούσε είχε τα παρατσούκλια «influencer του Θεού» και «προστάτης του Διαδικτύου» λόγω της αφοσίωσής του στην προώθηση του έργου του Χριστού στο Διαδίκτυο.

Γεννημένος στο Λονδίνο από μητέρα Ιταλίδα και πατέρα μισό Άγγλο, μισό Ιταλό, ο οποίος εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο ως έμπορος τραπεζίτης, o Carlo μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου είχε αναλάβει τη διαχείριση του ιστότοπου της ενορίας του και αργότερα μια ακαδημία με έδρα το Βατικανό.

Το αγόρι από την ηλικία των τριών ετών δώριζε το χαρτζιλίκι του στους φτωχούς και αργότερα στο σχολείο υποστήριζε τα θύματα εκφοβισμού.

Ο νεαρός Carlo περνούσε τα βράδια του μαγειρεύοντας και μοιράζοντας γεύματα στους άστεγους, μαζί με καθαρές κουβέρτες.

Λίγο πριν πεθάνει είπε στους γονείς του: «Χαίρομαι που πεθάνω γιατί έζησα τη ζωή μου χωρίς να χάσω ούτε ένα λεπτό από αυτήν κάνοντας πράγματα που δεν θα ευαρεστούσαν τον Θεό».

Τα θαύματα του Carlo

Το 2022, η μητέρα μιας γυναίκας από την Κόστα Ρίκα, που ενεπλάκη σε ένα σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατο, προσευχήθηκε στο γυάλινο φέρετρο του νεκρού αγοριού, ζητώντας του να σωθεί η κόρη της.

Την ίδια μέρα η 21χρονη Βαλέρια, που τότε σπούδαζε στη Φλορεντία, άρχισε να αναπνέει χωρίς βοήθεια και 10 μέρες αργότερα πήρε εξιτήριο από την εντατική γιατί η αιμορραγία στον εγκέφαλό της είχε εξαφανιστεί εντελώς.

Επίσης, σύμφωνα με το Βατικανό, το 2013 ο Κάρλο «μεσολάβησε από τον παράδεισο» για να θεραπεύσει ένα αγόρι από τη Βραζιλία που έπασχε από μια σπάνια πάθηση του παγκρέατος.

Τα θαύματα, όταν αναφέρονται από πιστούς, ερευνώνται από την καθολική εκκλησία για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

Προς το παρόν δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την αγιοποίηση, αλλά τέτοιες θρησκευτικές τελετές μπορούν να προσελκύσουν τεράστιο κοινό, με χιλιάδες προσκυνητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.