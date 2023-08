Αντιμέτωπα με αγωγές τα Burger King για παραπλάνηση πελατών λόγω... μικρών χάμπουργκερ Κόσμος 12:26, 30.08.2023 linkedin

Οι πελάτες στην ομαδική αγωγή κατηγόρησαν την Burger King ότι απεικονίζει τα μπιφτέκια με συστατικά που «ξεχειλίζουν πάνω από το ψωμάκι», κάνοντάς τα να φαίνονται 35% μεγαλύτερα σε σχέση με τις φωτογραφίες στο μενού της