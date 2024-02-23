Φλόριντα: Νομοσχέδιο απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Το κοινοβούλιο της Φλόριντα ενέκρινε χθες, Πέμπτη, νομοσχέδιο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία την ώρα που μαίνεται στις ΗΠΑ συζήτηση για τις επιπτώσεις τους στους νέους.

Οι αμερικανικές αρχές επικρίνουν ολοένα και πιο έντονα του γίγαντες του διαδικτύου, κυρίως τη Meta, την οποία κατηγορούν ότι βλάπτει την ψυχική και σωματική υγεία των νέων.

Το νομοσχέδιο στη Φλόριντα, που είχε εγκριθεί από τη Γερουσία, πέρασε χθες και από τη Βουλή της πολιτείας, με 108 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Τώρα μένει να το υπογράψει ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις – ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις-- προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Αν υπογράψει το νομοσχέδιο ο ΝτεΣάντις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι υποχρεωμένα να εμποδίζουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών να αποκτούν λογαριασμό στις πλατφόρμες τους και να κλείσουν τους ήδη υπάρχοντες.

Τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ορίσει τα 13 έτη ως κατώτατη ηλικία για τους χρήστες τους, όμως είναι εύκολο να παρακαμφθεί αυτός ο όρος.

«Μιλάμε για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εθιστικές λειτουργίες για να χειραγωγούν μαζικά τα παιδιά μας», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή γερουσιάστρια Έριν Γκραλ που κατέθεσε το νομοσχέδιο.

Πολλοί γερουσιαστές της Φλόριντα είναι αντίθετοι με το νομοσχέδιο, εκτιμώντας ότι οι γονείς και όχι οι αρχές είναι αυτοί που θα πρέπει να ελέγχουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους.

«Οι γονείς έχουν δικαίωμα να λένε τη γνώμη τους», εκτίμησε και ο ΝτεΣάντις χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξάλλου κάποιοι επικριτές του νομοσχεδίου δηλώνουν ότι μια τέτοια απαγόρευση παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Τον Ιανουάριο ο ΝτεΣάντις είχε προειδοποιήσει ότι το νομοσχέδιο ενδέχεται να απορριφθεί από τα δικαστήρια, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων πολιτειών έχουν μπλοκαριστεί δικαστικά.

Το 2023 ομοσπονδιακός δικαστής ακύρωσε νόμο του Αρκάνσας που απαιτούσε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν την έγκριση των γονιών προτού δώσουν πρόσβαση στις πλατφόρμες τους στα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.