Πρώην πληροφοριοδότης της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) ο οποίος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη διότι κατασκεύασε ψευδείς κατηγορίες περί διαφθοράς του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ συνελήφθη ξανά χθες Πέμπτη στο Λας Βέγκας, εξαιτίας της ανησυχίας για τον κίνδυνο φυγής του, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι του.

Τον Αλεξάντερ Σμίρνοφ, 43 ετών, αμερικανοϊσραηλινό υπήκοο, πρώην πληροφοριοδότη του FBI που συνελήφθη μια πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα στην πόλη αυτή, στην πολιτεία Νεβάδα, βαρύνουν υποψίες πως είπε ψέματα κατηγορώντας άδικα τον αμερικανό πρόεδρο και τον γιο του πως έλαβαν ο καθένας πέντε εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν ουκρανική εταιρεία του τομέα του φυσικού αερίου, την Μπουρίσμα, να απαλλαγεί από τα προβλήματά της με τη δικαιοσύνη.

Αφέθηκε ελεύθερος στην αρχή της εβδομάδας, παρά την εισήγηση της εισαγγελίας για το αντίθετο, με όρο να παραδώσει στις αρχές το διαβατήριό του και να μπορεί να εντοπιστεί. Όμως συνελήφθη ξανά χθες το πρωί στα γραφεία των δικηγόρων του, ανακοίνωσαν οι τελευταίοι.

Οι δικηγόροι τόνισαν πως η παρουσία του στα γραφεία τους «αντικρούει την ιδέα πως υπήρχε κίνδυνος φυγής» του εντολέα τους και ζήτησαν να συγκληθεί κατεπείγουσα ακροαματική διαδικασία ώστε να απελευθερωθεί ξανά.

Ο Αλεξάντερ Σμίρνοφ έδωσε «ψευδείς πληροφορίες» στο FBI για «τους Τζο και Χάντερ Μπάιντεν», σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Η νέα εξέλιξη αποτελεί πλήγμα για την έρευνα ενόψει της παραπομπής από τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων σε δίκη στη Γερουσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, λίγους μήνες πριν από την πιθανή νέα αναμέτρηση του Δημοκρατικού με τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η δεξιά κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν, χωρίς πάντως να έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα πειστικές αποδείξεις, ότι χρησιμοποίησε την επιρροή του την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) για να διευκολύνει τον γιο του Χάντερ σε αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Ουκρανία και στην Κίνα.

Οι πληροφορίες που είχε δώσει ο κ. Σμίρνοφ διέρρευσαν και τροφοδότησαν την υπόθεση, αλλά επρόκειτο για εντελώς κατασκευασμένη ιστορία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Ο κατηγορούμενος, που διατρέχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή 25 χρόνων κάθειρξης, ομολόγησε στους ερευνητές ότι λάμβανε πληροφορίες από πρόσωπα που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.