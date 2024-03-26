Τεράστιες δασικές πυρκαγιές έχουν κατακάψει χιλιάδες στρέμματα και περιουσίες σχεδόν στις μισές πολιτείες του Μεξικού, που πλήττονται από την ξηρασία.

Εκτός από την ξηρασία, οι δασικές πυρκαγιές τροφοδοτούνται και από ισχυρούς ανέμους, κάνοντας το έργο της κατάσβεσης αδύνατο.

Η Εθνική Επιτροπή Δασών ανέφερε 58 ενεργές πυρκαγιές σε 15 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων φυσικών καταφυγίων στις πολιτείες Μορέλος, Βερακρούζ και Μεξικό.

Στα ορεινά χωριά, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες μόνο με βυτιοφόρα ενώ κάτοικοι προσπαθούν να προστατέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους χτυπώντας τις φλόγες στα χωράφια τους με κλαδιά.

Πηγή: skai.gr

