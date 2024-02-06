Τα social media είναι κάτι που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Είτε για να βρούμε νέες πληροφορίες και να μιλήσουμε με φίλους και γνωστούς, είτε απλώς για να παρακολουθήσουμε αστεία βιντεάκια. Βέβαια η αλήθεια είναι πως εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσει κανείς τα social media προς όφελος, όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και των άλλων. Εξαρτάται από τον καθέναν μας και από το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, όπως συμβαίνει και με τόσα άλλα πράγματα στη ζωή. Είναι απλώς ένα εργαλείο και ανάλογα με τη χρήση που θα του κάνεις, αυτό θα καθορίσει αν είναι «καλό» ή «κακό».

Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι για κάθε πλεονέκτημα, υπάρχει και ένα μειονέκτημα της επίδρασης των social media στη ζωή μας, τότε κάποια από τα παραδείγματα, είναι τα παρακάτω:

Τα social media δημιουργούν περισσότερη επικοινωνία σε όλες τις πλατφόρμες, γεγονός που μειώνει τη μοναξιά και επιτρέπει νέες σχέσεις

Μέσω των Social Media, είσαι σε θέση να συνδεθείς με οποιονδήποτε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για επαγγελματικούς είτε για κοινωνικούς λόγους. Μπορείς να μιλήσεις με άτομα που είναι μακριά σου και να καταπολεμήσεις κάθε είδους μοναξιά που μπορεί να νιώθεις. Είναι γνωστό πως η ύπαρξη ενός ισχυρού κοινωνικού δικτύου, σχετίζεται με θετική ψυχική υγεία και ευημερία.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Έλσα Πούλιου, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά: «Ταυτόχρονα, τα ίδια μέσα είναι αυτά που επιτρέπουν και ενισχύουν το συναίσθημα της ντροπής που μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο με την δια ζώσης επαφή. Ουσιαστικά, υπάρχει μεγαλύτερη επιτρεψιμότητα προς το άτομο να ντρέπεται για διάφορες πτυχές του εαυτού του, τις οποίες και αποκρύπτει προκειμένου να γίνει θελκτικό. Ισχυροποιεί έτσι την αντίληψη ότι υπάρχει μια τέλεια ζωή γεμάτη ταξίδια, ιδανικές σχέσεις και φιλίες, νόστιμα φαγητά, ακριβά ρούχα και άτομα που δεν παρουσιάζουν κανένα ψεγάδι».

Tα social media μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να δημιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα

Από την άλλη, στη σημερινή εποχή, μπορεί να είναι δύσκολο να ορίσει κανείς τον εαυτό του, αλλά τα social media μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, μπορεί να δώσει στα άτομα με ψυχικές διαταραχές έναν ενδιαφέρον τρόπο να επικοινωνούν τις σκέψεις τους και να αναζητούν βοήθεια από άτομα με παρόμοια προβλήματα ή από ειδικούς.

Όμως και σε αυτήν την περίπτωση δε μπορούμε να αγνοήσουμε την αντίθετη πλευρά, σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια: «Ενώ, λοιπόν, στο άτομο παρέχονται ευκολία και αμεσότητα προκειμένου να μπορεί να φροντίσει την ψυχική του υγεία, ταυτόχρονα η ίδια ευκολία δεν φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα. Στον βωμό της ευχρηστότητας και της ταχύτητας θυσιάζεται η αληθινή αυτό-έκφραση. Απουσιάζοντας η δια ζώσης θεραπευτική επαφή, το άτομο παρουσιάζει μια ελλιπή εικόνα για τον εαυτό του, καθώς χάνεται μεγάλο κομμάτι της εξωλεκτικής επικοινωνίας. Η εξωλεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη στάση του σώματος, τις κινήσεις των χεριών και τις εκφράσεις του προσώπου, οι οποίες όμως χάνονται εξαιτίας της φυσικής απόστασης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, έστω και υποσυνείδητα, να χαθεί η σχέση ή να μην μπορεί να δημιουργηθεί εγγύτητα και ως εκ τούτου το άτομο να μην φροντιστεί όσο περισσότερο γίνεται. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που το άτομο δεν έχει άλλο μέσο να απευθυνθεί και να λάβει βοήθεια, οπότε η ευελιξία αποτελεί την χρυσή τομή».

Τα social media φαίνεται πως μας κάνουν χαρούμενους μέσω των likes και των σχολίων

Τέλος, μεσω των likes και των σχολίων, δημιουργείται μια κοινωνική αποδοχή για ανθρώπους, που δεν θα είχαν την ευκαιρία να την κερδίσουν αλλιώς. Έτσι, ενισχύεται η δημιουργικότητα και η αυτοεκτίμησή μας.

Σε αυτήν την περίπτωση η ψυχοθεραπεύτρια συμπληρώνει: «Αναδύεται το βαθύτερο αίτημα για αποδοχή του ατόμου, το οποίο, μέσα στον διαδικτυακό κόσμο, εστιάζει αναπόφευκτα σε μια σύγκριση με τους γύρω του, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αίσθηση ανεπάρκειας, αυξημένο άγχος και κατάθλιψη. Καθώς το άτομο με τη δική του υποκειμενικότητα εντάσσεται και συγκρίνεται με τις ζωές άλλων, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί μια αρνητική αυτό-εικόνα. Επιλέγοντας μια πλασματική εικόνα, διαχωρισμένη με όσα δεν προτιμάμε ούτε εμείς οι ίδιοι στην καθημερινότητα μας και αποκομμένη από τις ατέλειες που μας καθρεφτίζουν στη δια ζώσης επαφή, επιτρέπουμε την απόρριψη του εαυτού μας».

Τελικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας κάνουν χαρούμενους;

