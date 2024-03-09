Τούρκοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι διεξήγαγαν περιεκτικές συνομιλίες για τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Γάζα, αλλά και για διάφορα διμερή ζητήματα κατά τη διάρκεια συναντήσεων που έγιναν στην Ουάσινγκτον, όπως δήλωσε αργά χθες, ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών.

Οι δύο σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ άρχισαν τις συνομιλίες που είναι γνωστές ως Στρατηγικός Μηχανισμός την Πέμπτη, για να συζητήσουν προσπάθειες με τις οποίες, θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις βαθιές διαφωνίες που έχουν σε ζητήματα πολιτικής, αλλά και να βελτιώσουν την συνεργασία τους σε άλλους τομείς.

Οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί κατά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κλιμακούμενων διαφωνιών σε μία σειρά ζητημάτων, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκτήσει θετική δυναμική, μετά την κίνηση της Άγκυρας να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος υπουργός των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι των δύο χωρών είχαν αρκετούς γύρους συνομιλιών για ζητήματα, όπως, η Συρία, η Ουκρανία, η Γάζα, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, η ενέργεια, αλλά και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

«Την στιγμή αυτή, κυρίως με δεδομένο το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει, με μία ανανεωμένη φιλοσοφία, αλλά και με μία πιο θετική ατζέντα, έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, γυρίζοντας μια νέα σελίδα», δήλωσε ο Φιντάν στα τουρκικά ΜΜΕ από την Ουάσινγκτον.

«Καθώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε επίσης, την κοινή δυναμική που μπορούν να καλλιεργήσουν οι δύο χώρες, αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να προκύψουν», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Όπως δήλωσε ο Φιντάν, ο ίδιος διατύπωσε εκ νέου την άποψη της Τουρκίας ότι μία άμεση και διαρκής κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία στη Γάζα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για τις χώρες, ώστε να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής καταστροφής, ανοίγοντας τον δρόμο για μία λύση δύο κρατών.

Ο ίδιος, συζήτησε επίσης τρόπους για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, αλλά και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, τονίζοντας ότι η Άγκυρα πιστεύει πως είναι η ώρα της συζήτησης τρόπων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τερματισμό του πολέμου, αλλά η Τουρκία δεν βλέπει την βούληση αυτή, από το Κίεβο και στην Μόσχα.

«Χρειαζόμαστε μία βάση για τις συνομιλίες, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος, αλλά κι έναν διάλογο για την πρόληψη χειρότερων κρίσεων και θα καλέσουμε γι’ αυτό», δήλωσε ο Φιντάν.

Οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ της Τουρκίας και των ΗΠΑ παραμένουν σε μία σειρά ζητημάτων, όπως η απόκτηση από την Τουρκία των ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400, αλλά και οι αμερικανικές κυρώσεις εξαιτίας της αγοράς αυτής, που οδήγησαν στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα συμπαραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η Τουρκία ανησυχεί βαθιά για την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στους Κούρδους αντάρτες της Συρίας, τους οποίους η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως τρομοκράτες.

Ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία διατηρεί την άποψή της για την Συρία, αλλά και για τα F-35, τονίζοντας ότι στην Άγκυρα πρέπει να διατεθούν αεροσκάφη για τη δουλειά που έκανε η Τουρκία στην διαδικασία της παραγωγής τους. Η Τουρκία είναι ανοιχτή στην συζήτηση του ζητήματος αυτού, αλλά η Ουάσινγκτον είναι αναγκαίο να έχει «μία πιο ανοιχτή προσέγγιση».

