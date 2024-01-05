Οι πολικές θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν στη Φινλανδία αυτήν την εβδομάδα ενέπνευσαν έναν τουρίστα, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Αρκτική, προκειμένου να δοκιμάσει να κάνει ένα κόλπο που εδώ και πολύ καιρό του κινούσε την περιέργεια: να ρίξει βραστό νερό στον αέρα σε εξωτερικό χώρο, όταν έκανε πάρα πολύ κρύο και να το δει να μετατρέπεται αμέσως σε ένα σύννεφο παγωμένης σκόνης.

Αυτό το κόλπο δεν πετυχαίνει παρά μόνο εάν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται σε ένα επίπεδο ψύχους που οι περισσότερες περιοχές στη γη σπανίως ή ποτέ δεν βλέπουν.

Ο Λάουρι Ούνταμο, ένας 49χρονος διευθυντής πωλήσεων από τη νότια Φινλανδία, βρισκόταν σε διακοπές στην φινλανδική Λαπωνία μαζί με φίλους, όταν ο υδράργυρος βούτηξε στους -30 βαθμούς Κελσίου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

#Watch | Finland | Boiling water turns to steam, snow when thrown outside in freezing weather pic.twitter.com/Le0BS1gfze — DD News (@DDNewslive) January 5, 2024

«Είχα δει βίντεο με το κόλπο αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο YouTube και ήταν εφικτό να γίνει, όμως ο καιρός δεν ήταν κατάλληλα παγωμένος προκειμένου να κάνω μια προσπάθεια, στους -30 βαθμούς ή χαμηλότερα», είπε ο Ούνταμο στο Ρόιτερς.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος έβρασε νερό ενώ βρισκόταν στο κατάλυμά του, το έβγαλε έξω και το πέταξε στον αέρα, χωρίς να καεί ο ίδιος, καθώς το νερό αμέσως μετατράπηκε σε ένα παγωμένο σύννεφο που εξαφανίστηκε.

Οι σκανδιναβικές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με πολικές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 25 ετών, τους -44,3 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται σήμερα Παρασκευή στο Ενοντέκιο, βορειότερα στην Αρκτική από το Πιχοτουντούρι, όπου διέμενε ο Ούνταμο.

Παρά την παγωνιά, ο Ούνταμο και οι φίλοι του απόλαυσαν υπαίθριες δραστηριότητες, όπως το σκανδιναβικό σκι και να κάνουν πεζοπορία στο χιονισμένο δάσος.

«Είδαμε ακόμη και το Βόρειο Σέλας κάποιες βραδιές, επομένως η Λαπωνία μας προσέφερε τα καλύτερά της αυτήν την εβδομάδα», τόνισε.

Just how cold is -32 degrees Celsius (-25.6 Fahrenheit)? So cold that when it reached those temperatures in northern Finland this week, one man was able to turn boiling water into a rainbow of snow and ice.



📍 Pyhatunturi, Pelkosenniemi, Finland pic.twitter.com/TTF6KpKogS — CBS News (@CBSNews) January 5, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.