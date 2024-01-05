Λογαριασμός
Πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ - Πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Στάρσκι και Χατς»

Η σύζυγός του Σόουλ, Έλεν Σνελ, επιβεβαίωσε την είδηση σε δήλωσή της που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής

David Soul

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο δημοφιλής Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Ντέιβιντ Σόουλ, όπως ανακοίνωσε η συζύγός του. 

Η σύζυγός του Σόουλ, Έλεν Σνελ, επιβεβαίωσε την είδηση σε δήλωσή της που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής.


«Ο Ντέιβιντ Σόουλ - αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδερφός - πέθανε χθες μετά από μια γενναία μάχη για τη ζωή στη στοργική παρέα της οικογένειας. Μοίρασε πολλά εξαιρετικά δώρα στον κόσμο ως ηθοποιός, τραγουδιστής, αφηγητής, δημιουργικός καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος. Το χαμόγελό του, το γέλιο και το πάθος του για τη ζωή θα μείνουν στη μνήμη σε πολλούς των οποίων τη ζωή έχει αγγίξει». 


Ο Σόουλ υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία επί σειρά ετών τον ντετέκτιβ Κεν «Χατς» Χάτσινσον, ο οποίος ήταν ένα «αχτύπητο δίδυμο» με τον Ντέιβ Στάρσκι, τον οποίο υποδύθηκε ο Πολ Μάικλ Γκλέιζερ. Η σειρά είχε προβληθεί και στη χώρα μας μεγάλη επιτυχία. 

Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε παντρευτεί πέντε φορές, φυλακίστηκε τη δεκαετία του 1980 επειδή επιτέθηκε στην τότε σύζυγό του, Πάτι Σέρμαν.

Αυτός και ο Γκλέιζερ επανέλαβαν τους ρόλους τους στο ριμέικ Starsky & Hutch του 2004, με πρωταγωνιστές τον Μπεν Στίλερ ως Στάρσκι και τον Όουεν Ουίλσον ως Χατς. Ο Σόουλ ήταν επίσης γνωστός για τους ρόλους του στα Here Come The Brides, Magnum Force και The Yellow Rose.
 

Πηγή: skai.gr

