Ένας Βρετανός κατάφερε να ταξιδέψει από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Νέα Υόρκη χωρίς διαβατήριο ή αεροπορικό εισιτήριο.

Με ποιον τρόπο; Ο 46χρονος Craig Sturt απλώς... «κόλλησε» πίσω από έναν άλλο ταξιδιώτη και πέρασε από όλους τους ελέγχους.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, το περιστατικό που έφερε σε μεγάλη αμηχανία τη Βρετανία σημειώθηκε πριν τα Χριστούγεννα ωστόσο αποκαλύφθηκε χθες Σάββατο αφού οι Αρχές τον δήλωσαν ως αγνοούμενο.

Ο άνδρας κατηγορείται ότι ακολούθησε έναν άλλο επιβάτη μέσω των σημείων ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων στον τερματικό σταθμό 5 του Heathrow και μάλιστα απόλαυσε δωρεάν φαγητό και ποτό σε πτήση της British Airways πριν προσγειωθεί στις ΗΠΑ.

Λέγεται ότι συνελήφθη από ένοπλους αξιωματούχους εκεί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι δεν είχε έγγραφα και στάλθηκε πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με πτήση τσάρτερ.

Στη συνέχεια, ο 46χρονος παραδόθηκε στους αξιωματικούς της Met Police στις 20:00 την ημέρα των Χριστουγέννων, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Reading. Ωστόσο, φέρεται να δραπέτευσε από το νοσοκομείο και έκτοτε δεν εμφανίστηκε με αποτέλεσμα να δηλωθεί ως αγνοούμενος.

Η Sun σημειώνει πως ο υπουργός Εσωτερικών αναζητά απαντήσεις για το «ταπεινωτικό φιάσκο».

Μετά τη διαφυγή του από το νοσοκομείο, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης στις 22 Ιανουαρίου και η αστυνομία του Thames Valley στις 30 Ιανουαρίου έδωσε μια φωτογραφία του στη δημοσιότητα. Ο άνδρας έχει εντοπιστεί να παίρνει 200 ​​£ σε μετρητά από ένα μηχάνημα στην Tottenham Court Road στο Λονδίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.