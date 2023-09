Φιλιππίνες: Ηφαιστειακή τέφρα «έπνιξε» τη Μανίλα - Δείτε βίντεο

Ένα σύννεφο αιθαλομίχλης έχει τυλίξει την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, Μανίλα, με τις υγειονομικές αρχές της χώρας να εκδίδουν προειδοποίηση προς τους κατοίκους για το επικίνδυνο φαινόμενο.

Το ηφαίστειο Τααλ εκτόξευσε πάνω από το μέσο όρο διοξείδιο του θείου και ηφαιστειακή αιθαλομίχλη την Παρασκευή, ωθώντας τις αρχές να κλείσουν τα σχολεία σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις και να παροτρύνουν τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Taal volcanic activity

Date: Sept 21, 2023!

