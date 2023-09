Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 43 ετών, η χρυσή Ολυμπιονίκης στο βόλεϊ, Walewska Oliveira Κόσμος 15:26, 22.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Εκπροσώπησε επίσης τη χώρα της στο Σίδνεϊ το 2000 - όπου κέρδισε το χάλκινο - πριν επίσης αγωνιστεί στην Αθήνα το 2004.