«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες – Εκκένωση περιοχής - Δείτε βίντεο - φωτό 

Το Μαγιόν είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της χώρας

«Ξύπνησε» το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες. Οι Φιλιππινέζοι αξιωματούχοι αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, καθώς από το ηφαίστειο άρχισαν να εκτοξεύονται τέφρα, αέριο και λάβα, καθώς φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκρηξη εντός ημερών.



Το 2.463 μέτρων ηφαίστειο Μαγιόν στην κεντρική επαρχία Άλμπαϊ – πόλο έλξης για τους τουρίστες λόγω του σχεδόν τέλειου κωνικού σχήματός του – «εμφανίζει μαγματική έκρηξη», ανέφερε σε δήλωση την Πέμπτη η κρατική ηφαιστειολογική υπηρεσία.



Στους χωρικούς που ζουν σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα του ηφαιστείου ανακοινώθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζώνη μόνιμου κινδύνου και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο έδαφος.



Το Μαγιόν είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της χώρας. Μετά από βίαιη έκρηξή του το 2018 δεκάδες χιλιάδες Φιλιππινέζοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Beautiful Mayon Volcano pic.twitter.com/jh776POjQk — Sam Rojo (@iSamRojo) June 8, 2023

RESTIVE MAYON 🌋



WATCH: A photographer captured the moment when the Mayon Volcano spewed white smoke, as seen from Barangay 49-Bigaa in Legazpi City, Albay, early morning on Thursday, June 8.



📹: Arren Christian Ventura | @vesgarcia_ #BeAnINQUIRER #BAIxINQ pic.twitter.com/wlufttJdV9 — Be An INQUIRER (@BeAnINQUIRER) June 8, 2023

WATCH: A resident of Legazpi City, Albay, reported the situation in their area, where houses, vehicles, and plants were dusted with ash due to the degassing activity of the Mayon Volcano on Thursday, June 8.



📹: Marites Arce | @justinepaulsr #BeAnINQUIRER #BAIxINQ pic.twitter.com/XeAQyire4j — Be An INQUIRER (@BeAnINQUIRER) June 8, 2023

🗓️: 06/08/23

⏰: 8:30 PM



AFTER ALERT LEVEL 3 WAS ANNOUNCED, THIS IS MAYON VOLCANO NOW SPEWING SOME LAVA!! OMG KEEP SAFE, ALBAYANOS!! pic.twitter.com/HEmLSUy5G4 — aiyz_halaine (@aiyz_halaine) June 8, 2023

Πηγή: skai.gr

