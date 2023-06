Συναγερμός στη Χαβάη: Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα - Δείτε βίντεο με τη λάβα να ξεπηδάει από τον κρατήρα

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη σήμερα στις 04:44 (τοπική ώρα, 17:44 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).

Λάβα ξεπηδάει από τον κρατήρα του Κιλαουέα, το οποίο είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

To αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS0 ανέβασε το επίπεδο συναγερμού από «πορτοκαλί» σε «κόκκινο» έως ότου αξιολογήσει την ηφαιστειακή δραστηριότητα. «Για την ώρα, η δραστηριότητα περιορίζεται στον κρατήρα, οι κίνδυνοι θα επανεκτιμηθούν καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο», αναφέρει.

