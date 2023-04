Φιλανδία: Οι πρώτες «νατοϊκές» ασκήσεις μετά την ένταξη της χώρας στην Συμμαχία

Η Φινλανδία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε τις πρώτες στρατιωτικές ασκήσεις μετά την εισδοχή της στο ΝΑΤΟ, στις 4 Απριλίου, κατά την διάρκεια των οποίων δύο γερμανικά και ένα πορτογαλικό πολεμικά πλοία ήταν ελλιμενισμένα συμβολικά στο λιμάνι του Ελσίνκι.

Οι δύο γερμανικές φρεγάτες, η Mecklenburg-Vorpommern και η Bartolomeu Dias, θα παραμείνουν μέχρι την Κυριακή στην φινλανδική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό της Φινλανδίας.

Πριν από τον κατάπλου τους στο Ελσίνκι, τα πλοία του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σε άσκηση που οργανώθηκε από τον Παράκτιο Στόλο της Φινλανδίας στον Κόλπο της Φινλανδίας κοντά στην Ρωσία.

«Είναι η πρώτη φορά που η Φινλανδία και ο Παράκτιος Στόλος πραγματοποίησαν άσκηση και επίσκεψη από την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού.

#GreenBerets load onto a Finnish army transport helicopter during Exercise Talvikotka in Lapland, Finland. The bilateral with the newest @NATO nation seeks to enhance arctic training tactics and techniques. pic.twitter.com/DbsOFEpMWK