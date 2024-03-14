Φερέιρα: «Ευθεία απειλή» για τις κοινωνίες μας επιθέσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ σαν αυτή στη Θεσσαλονίκη

«Eυθεία απειλή» στις κοινωνίες μας, «οι οποίες έχουν ιδρυθεί με βάση τις αρχές της ισότητας και του σεβασμού», αποτελούν «ανησυχητικά περιστατικά» σαν την «επίθεση με στόχο δύο πολίτες 21 ετών της (κοινότητας) ΛΟΑΤΚΙ+ στη Θεσσαλονίκη», επισήμανε η Επίτροπος Συνοχής Ελίσα Φερέιρα μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Η αύξηση της αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ ρητορικής και βίας: οι πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη». Η κ. Φερέιρα σημείωσε ότι σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πλήθος άρχισε να φωνάζει, πετούσε μπουκάλια και τους κυνήγησε. «Όλα εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού» τόνισε.

Η Επίτροπος ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ανησυχητική άνοδο στη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους με στόχο πολίτες ΛΟΑΤΚΙ+ καθώς και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ τόσο παγκοσμίως όσο και εντός της ΕΕ».

Υπογράμμισε ότι «η Κομισιόν παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της με στόχο τη διαβεβαίωση ότι ο καθένας μπορεί να είναι όποιος θέλει, να αγαπά όποιον θέλει χωρίς φόβο διάκρισης ή βίας». Τέλος, η Ελίσα Φερέιρα επισήμανε ότι πριν από τέσσερα χρόνια έγινε ένα αποφασιστικό βήμα με την υιοθέτηση της πρώτης στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.