Φανατική του Τραμπ απείλησε να σκοτώσει την πρόεδρο της δίκης του, αν δεν εκλεγεί το 2024

Μια γυναίκα συνελήφθη χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Τέξας για απειλές κατά της ζωής της ομοσπονδιακής δικαστή που θα προεδρεύσει στη δίκη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγορείται πως αποπειράθηκε να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στις 5 Αυγούστου, η Αμπιγκέιλ Τζο Σράι, κάτοικος του Άλβιν στο Τέξας, άφησε ένα ρατσιστικό τηλεφωνικό μήνυμα που περιείχε απειλές θανάτου στο γραφείο της δικαστή Τάνια Τσάτκαν στην Ουάσινγκτον.

Η 43χρονη φανατική υποστηρίκτρια του Τραμπ χαρακτήριζε στο μήνυμα την Τσάτκαν «ηλίθια μαύρη σκλάβα» και δήλωνε: «είσαι στο στόχαστρό μας, θέλουμε να σε σκοτώσουμε», σύμφωνα με το έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας του Τέξας.

«Αν ο Τραμπ δεν εκλεγεί το 2024, θα σε σκοτώσουμε, πρόσεξε λοιπόν», απειλούσε ακόμη η συλληφθείσα, προσθέτοντας πως η οικογένεια της δικαστή είναι επίσης στόχος.

Η ίδια απείλησε επίσης να σκοτώσει οποιονδήποτε ασκήσει δίωξη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, κατονομάζοντας την αφροαμερικανίδα δημοκρατική βουλευτή του Τέξας Σέιλα Τζάκσον Λι.

Abigail Jo Shry charged with threatening to kill federal judge overseeing Trump election fraud case: ‘You are in our sights’ https://t.co/0pA8Aqg5ow pic.twitter.com/2UHlg1xdUu