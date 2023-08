Τα γυρίζει ο συνεργάτης του Στόλτενμπεργκ - Ζητά «συγγνώμη» για τα περί παραχώρησης εδαφών της Ουκρανίας Κόσμος 12:53, 17.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

146

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μια ημέρα αφότου είπε δημόσια ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ και τον τερματισμό του πολέμου, ο Γένσεν ζήτησε «συγγνώμη»