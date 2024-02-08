Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι σθεναρά υπέρ της πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου για τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στις ευρωπαϊκές δράσεις πολιτικής προστασίας στα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ισχυρή συναίνεση μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάγκη συντονισμού των δράσεων πολιτικής προστασίας σε όλη την ΕΕ.

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (94%) στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θεωρεί ότι, όταν μια χώρα της ΕΕ πλήττεται από μια καταστροφή υπερβολικά μεγάλη για να την αντιμετωπίσει μόνη της, οι άλλες χώρες της ΕΕ θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια. Παρόμοιο ποσοστό (91%) τάσσεται υπέρ της παροχής βοήθειας από την ΕΕ σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου πλήττεται από καταστροφή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σαφή στήριξη του ρόλου της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, καθώς οι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συμβάλλει στον συντονισμό της αντιμετώπισης καταστροφών στην ΕΕ και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα εξάλλου με την έρευνα, οι εννέα στους δέκα Ευρωπαίους συμφωνούν ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η συντονισμένη δράση της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση μελλοντικών καταστροφών και κρίσεων. Το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που επιθυμούν ενισχυμένο ρόλο έχει αυξηθεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020 και διαμορφώνεται πλέον στο 90 %.

Λένα Φλυτζάνη

