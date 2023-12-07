Ρεκόρ ορειβατικών αδειών δόθηκαν φέτος από την κυβέρνηση του Νεπάλ για την ετήσια ανάβαση στη «Ζώνη Θανάτου», που γίνεται συνήθως από τον Μάρτιο μέχρι τα τέλη Μαΐου, ίσως και τέλη Ιουνίου, αν ο καιρός το επιτρέπει.

Μια δεύτερη ορειβατική περίοδος διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλής.

Κάθε χρόνο, όταν τελειώνει η ορειβατική περίοδος, τα μονοπάτια και οι «βάσεις» των ομάδων, θυμίζουν χωματερή, από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους οι ορειβάτες: από πεταμένα ορειβατικά εργαλεία και σκηνές μέχρι φιάλες οξυγόνου και εκατοντάδες πλαστικές σακούλες.

Ο σέρπα Mingma Tenzi, οδηγός στο Έβερεστ, δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο προκειμένου να δείξει στον κόσμο πόσα σκουπίδια αφήνουν οι άνθρωποι στο Έβερεστ.

Υπολόγισε ότι μόνο σε έναν σταθμό κατασκήνωσης μαζεύτηκαν 200 κιλά σκουπίδια.

Αν και οι ορειβάτες έχουν οδηγίες να κατεβάζουν τα σκουπίδια τους από το βουνό, προφανώς αυτό είναι δύσκολο να επιβληθεί, με αποτέλεσμα η «Κορυφή του Κόσμου» κάθε Δεκέμβριο να θυμίζει απέραντο σκουπιδότοπο.

Πηγή: skai.gr

