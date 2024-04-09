Europol: Τα απειλητικότερα εγκληματικά δίκτυα της Ευρώπης

Η Europol έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα την χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών με δραστηριότητες που ξεκινούν από το εμπόριο ναρκωτικών και φθάνουν στην εμπορία ανθρώπων.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, με έδρα την Χάγη, δημοσίευσε έκθεση η οποία, για πρώτη φορά, «αναλύει σε βάθος» τις επιχειρήσεις των χειρότερων εγκληματικών δικτύων στην Ευρώπη.

Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νομικών υπηρεσιών, ως μέσου για να διαπράττουν εγκλήματα, χρησιμοποιώντας τα ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν τα έσοδα από τις εγκληματικές πράξεις».

Σήμερα, περί το 86% των απειλητικότερων εγκληματικών συμμοριών της Ευρώπης χρησιμοποιούν «νόμιμες εμπορικές δομές».

Ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των ακινήτων, ο ξενοδοχειακός και ο εφοδιαστικός τομέας είναι οι συχνότεροι στόχοι.

Οι συμμορίες προτιμούν τον τομέα των ακινήτων ως μέσο ξεπλύματος και απευθύνονται σε δικηγόρους ή οικονομικούς εμπειρογνώμονες «οι οποίοι αγνοούν ορισμένες φορές την εγκληματική προέλευση των κεφαλαίων», σύμφωνα με την έκθεση της Europol.

Σύμφωνα με την Europol, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών και τους εκβιασμούς, καθώς και με την εμπορία ανθρώπων και όπλων.

Στον εφοδιαστικό τομέα, ιδιαίτερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γίνονται «συστηματικά» στόχος διαφθοράς διότι μπορούν «να διευκολύνουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λιμάνια και στους λιμενικούς μηχανισμούς».

Οι περισσότερες από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες της Ευρώπης επικεντρώνονται στο εμπόριο ναρκωτικών - κοκαΐνης, κάνναβης, ηρωίνης και συνθετικών ναρκωτικών - και οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται κυρίως στο Βέλγιο, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Το Ντουμπάι έχει μετατραπεί σε «απομακρυσμένο συντονιστικό κέντρο», όπου διαμένουν τα υψηλόβαθμα μέλη στην ιεραρχία των συμμοριών για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις δυνάμεις της τάξης.

«Ωστόσο, αν εξετάσουμε την γεωγραφική κατάσταση των επικεφαλής των εγκληματικών δικτύων, το Ντουμπάι δεν φαίνεται να ξεχωρίζει ως απομονωμένο καταφύγιο», αναφέρεται στην έκθεση.

Μεγάλος αριθμός από τα πιο απειλητικά εγκληματικά δίκτυα δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια. Το ένα τρίτο βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και μία δεκαετία, ενώ ορισμένα κατάφεραν να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους διευθυνόμενα από την φυλακή.

«Η προσοχή των δυνάμεων της τάξης πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στα από μακρού γνωστά εγκληματικά δίκτυα, ακόμη και αν βρίσκονται υπό αστυνομική παρακολούθηση και ακόμη και αν έχουν ληφθεί ήδη μέτρα εναντίον τους», συνιστά η Europol.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

