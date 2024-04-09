«Αξεπέραστες ταχύτητες Internet, σε όλο και περισσότερες γειτονιές της Θεσσαλονίκης» με το δίκτυο οπτικών ινών για το σπίτι, Nova Fiber φέρνει η Nova, μέλος της United Group.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση υπερυψηλές ταχύτητες έως 1Gbps, είναι ήδη διαθέσιμες στους Δήμους Παύλου Μελά, Νεάπολης - Συκεών και Κορδελιού - Εύοσμου, καλύπτοντας ήδη πάνω από 65.000 σπίτια στη Θεσσαλονίκη. Τα έργα συνεχίζουν να επεκτείνονται σε ακόμα περισσότερες γειτονιές της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας σταδιακά την κάλυψη σε 125.000 σπίτια μέχρι το τέλος του 2024. «Η κάλυψη και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου FTTH Nova Fiber, για τη Nova, δεν σταματά όμως μόνο στη Θεσσαλονίκη: η εταιρεία έχει επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι σε πολλές ακόμα περιφέρειες της Ελλάδας, με στόχο τα 540.000 σπίτια σε όλη την επικράτεια μέχρι το τέλος του 2024» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Nova διαθέτει τα προγράμματα Nova Fiber (FTTH) 300Mbps, 500Mbps και 1Gbps από 26 ευρώ το μήνα δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να επιλέξουν το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές τους ανάγκες.

Επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ

«Η Nova, με σύμμαχο τη διεθνή τεχνογνωσία της United Group, παρέχει στους συνδρομητές της, σήμερα, τις δυνατότητες του αύριο, και συμβάλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών Nova Fiber. Συνεχίζει τον 3ο χρόνο του επενδυτικού της πλάνου, ύψους 2 δισ. ευρώ εκ των οποίων έχει ήδη επενδύσει 500 εκατ. ευρώ, και φιλοδοξεί με τη δημιουργία του υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς Nova Fiber 22.000 χιλιομέτρων, να αφήσει το αποτύπωμά της στη ζωή 4,5 εκατομμυρίων Ελλήνων, δηλαδή να καλύψει περισσότερο από το 40% του ελληνικού πληθυσμού και το 70% των περιφερειών της χώρας έως το 2027. Το επενδυτικό αυτό έργο που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών της χώρας και εξελίσσεται δυναμικά, έχει ως στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού αύριο της Ελλάδας, δημιουργώντας υποδομές που προωθούν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες. Με την ανάπτυξη του δικτύου Nova Fiber της United Fiber, η Nova ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες Internet που αναβαθμίζουν την ποιότητα και την αξιοπιστία της ψηφιακής εμπειρίας πολιτών και επιχειρήσεων» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Chief Marketing Officer της Nova σε δήλωσή του αναφέρει «Η Nova φέρνει αξεπέραστες ταχύτητες σε όλη την Ελλάδα. Μια νέα ψηφιακή εποχή έφτασε για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας απεριόριστες δυνατότητες συνδεσιμότητας και αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Συνεχίζουμε να δίνουμε το παρόν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και συνεχίζουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι στο 70% του πληθυσμού των Περιφερειών της χώρας».

Πηγή: skai.gr

