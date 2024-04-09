Μόλις το 12% των επιχειρήσεων είναι ασφαλισμένο για cyber attack

Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης έχουν επιμέρους κλάδοι του ασφαλιστικού τομέα στη χώρα μας καθώς υπολείπονται ακόμη σημαντικά σε σχέση με την Ευρώπη. Ειδικότερα στον κλάδο ασφάλισης κατοικιών το ποσοστό ασφάλισης ανέρχεται περίπου στο 15% του συνόλου και στις επιχειρήσεις στο 18%.

Ειδικότερα, αναφορικά με το επιχειρείν το ποσοστό ασφάλισης στον τομέα του cyber attack, ενός κλάδου με ραγδαία ανάπτυξη, ανέρχεται μόλις στο 12%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο Ευρώπης φθάνουν το 60% περίπου στις κατοικίες και 70% στο επιχειρείν.

Την ίδια στιγμή ο ασφαλιστικός κλάδος στον τομέα του επιχειρείν βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις.

Ειδικότερα, η ιδιωτική ασφάλιση απαιτεί άμεσα εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές, αναδιάρθρωση στην στρατηγική και τον σχεδιασμό της και επιπλέον καινοτομία και δημιουργικότητα που θα φέρουν την ασφαλιστική αγορά σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο, όπως επισήμανε, μιλώντας σε εκδήλωση του Fortune Network Greece, ο Κωνσταντίνος Καρoύσης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας The Business Insurance, που αποτελεί ασφαλιστικό βραχίονα του Ομίλου GPA ecosystem of companies. Παράλληλα, τόνισε ότι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση θα πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει και να δρα περισσότερο επιχειρηματικά με κύριο γνώμονα την ανάγκη του πελάτη με βάση πάντα το διαθέσιμο εισόδημα. Σε αυτήν την κατεύθυνση περισσότερο από ποτέ είναι επιβεβλημένη η εκπαίδευση σε νέα προϊόντα που άπτονται σε νέους κινδύνους και η αλλαγή νοοτροπίας περνώντας από τον παραδοσιακό στον ψηφιακό τρόπο εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της The Business Insurance, αναφέρθηκε και στη διαφορετική προσέγγιση που απαιτείται με σύμμαχο την τεχνολογία η οποία θα δώσει τις απαιτούμενες λύσεις στις ελληνικές οικογένειες και τις ελληνικές επιχειρήσεις ταυτόχρονα απέναντι στις νέο-εμφανιζόμενες απειλές όπως η υγειονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η γεωπολιτική αστάθεια και η οικονομική αβεβαιότητα. Κλείνοντας της τοποθέτησή του ο κ. Καρούσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν συνθέσουμε όλα τα παραπάνω, θα ανεβάσουμε σε άλλο επίπεδο την επικοινωνία με τον Έλληνα πολίτη και επιχειρηματία, αναπτύσσοντας περεταίρω τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης με στόχο την καλλιέργεια της κουλτούρας της ασφαλιστικής συνείδησης όλων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.