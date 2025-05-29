Έτοιμη δηλώνει η Μόσχα για έναν νέο γύρο συνομιλιών, αλλά η υπομονή Τραμπ εξαντλείται

Της Αθηνάς Παπακώστα

Πιθανός νέος γύρος απευθείας συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας εν όψει, και με βεβαιότητα, νέος γύρος αιχμηρών αναφορών από πλευράς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αποδέκτη για ακόμη μία φορά τον ένοικο του Κρεμλίνου, Βλάντιμιρ Πούτιν.

Από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης να διατηρήσει μία σκληρότερη στάση απέναντι στη Μόσχα, προειδοποιώντας τον Ρώσο ομόλογό του πως η Ουάσιγκτον θα απαντήσει διαφορετικά, εάν τυχόν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων διαπιστώσει πως ο Πούτιν «μας εμπαίζει» όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε δε πως «τα λόγια του μιλούν από μόνα τους» υπενθυμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις τοποθετήσεις του τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες, από τη μία, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας «τρελάθηκε» και, από την άλλη, πως «παίζει με τη φωτιά».

Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ, αν και εξέφρασε για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, εξακολουθεί να παραμένει διστακτικός όσον αφορά στην πιθανότητα επιβολής νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ειδικότερα, εξηγώντας πως δεν επιθυμεί να διαταράξει τις προσπάθειες για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία σχολίασε πως «αν πιστεύω ότι είμαι κοντά σε μια συμφωνία, δεν θέλω να τη χαλάσω επιβάλλοντας κάτι τέτοιο».

Λίγο νωρίτερα, η Μόσχα μέσω του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, καλούσε το Κίεβο να προσέλθει εκ νέου στο τραπέζι των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών αυτή τη Δευτέρα, 2 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη.

Από την πλευρά τους, αναλυτές έσπευσαν να σχολιάσουν πως η ρωσική πρωτοβουλία αποτελεί μία απόπειρα πρώτον για να παρουσιάσει τη Μόσχα ως τη δύναμη που ηγείται της πορείας προς την επίτευξη ειρήνης και δεύτερον για να κατευνάσει τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον πως το Κρεμλίνο ίσως και να μην ενδιαφέρεται τελικά να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αξίζει όμως να σταθεί κανείς στο γεγονός πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών - αναφερόμενος στο υπόμνημα που η ρωσική πλευρά έχει συντάξει για μία πιθανή ειρηνευτική συμφωνία - επέμεινε πως σε αυτό παρατίθενται «όλες τις πλευρές μίας αξιόπιστης υπέρβασης όλων των βαθύτερων αιτιών της κρίσης».

Ειδικοί σχολιάζουν σχετικά πως εάν πράγματι το εν λόγω υπόμνημα έχει ως βάση του κάτι τέτοιο τότε στην ουκρανική αντιπροσωπεία δεν θα παρουσιαστεί παρά ένας κατάλογος με τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ρωσίας, υπενθυμίζοντας πως στην πραγματικότητα οι κόκκινες γραμμές της παραμένουν ως έχουν.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τόνισε πως το Κίεβο δεν είναι αντίθετο σε μία νέα συνάντηση των δύο πλευρών, αλλά ζήτησε από τη Ρωσία να παραδώσει πριν από αυτή το υπόμνημά της, δίνοντάς της μάλιστα προθεσμία τεσσάρων ημερών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πάντως πως είναι ανοιχτός «εάν χρειαστεί» να καθίσει ο ίδιος μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να μπει τέλος στη σύγκρουση.

Ο πήχης για επίτευξη προόδου και αυτή τη φορά στον νέο γύρο επαναληπτικών συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει χαμηλός με τη Μόσχα να σκοπεύει να στείλει εκ νέου στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, τον Βλάντιμιρ Μεντίνσκι και όχι κάποιον άλλο υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

