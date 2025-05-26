Τραμπ για Πούτιν: Έχει τρελαθεί τελείως...

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, μετά τις ρωσικές μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως και προειδοποίησε πως οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως» ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρζι εξέφρασε εκ νέου δυσαρέσκεια για τον Πούτιν, ο οποίος «στέλνει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο» στην Ουκρανία ενώ «βρισκόμαστε εν μέσω συνομιλιών» για το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει ο Πούτιν. Σκοτώνει πολύ κόσμο» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές χθες Κυριακή το πρωί που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 13 άνθρωποι.

«Εξαπολύει πυραύλους σε πόλεις και σκοτώνει κόσμο, και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Είμαστε εν μέσω συνομιλιών κι αυτός στέλνει πυραύλους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Δεν μου αρέσει καθόλου», επανέλαβε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τι διάολο έχει πάθει;» διερωτήθηκε προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Η ρωσική επιδρομή κατά την οποία εξαπολύθηκαν 367 drones και πύραυλοι τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη που καταγράφτηκε από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επιβολής περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία σε αντίδραση για τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

