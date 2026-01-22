Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου στο Λονδίνο περιγράφοντας τις καταστροφικές συνέπειες που είχε η αδιάκριτη δημοσιογραφική κάλυψη στη δική του ζωή, αλλά και στη ζωή της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Χάρι κατέθεσε ως μάρτυρας στην αγωγή του κατά της Associated Newspapers, εκδότριας εταιρείας των βρετανικών ταμπλόιντ «The Daily Mail» και «The Mail on Sunday». Μαζί με άλλες έξι διασημότητες, συμπεριλαμβανομένου του Έλτον Τζον, κατηγορούν την εταιρεία για υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, απόκτηση προσωπικών αρχείων μέσω εξαπάτησης και άλλες μορφές παράνομης συλλογής πληροφοριών.

Η Associated Newspapers αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα άρθρα για τον Χάρι ήταν αποτέλεσμα θεμιτής δημοσιογραφικής εργασίας και προέκυψαν από τον «ευάλωτο σε διαρροές» κοινωνικό κύκλο του πρίγκιπα.

Ωστόσο, ο Χάρι χαρακτήρισε τον πολυετή δικαστικό αγώνα ως μια «φρικτή εμπειρία». «Συνεχίζουν να με κυνηγούν. Έχουν κάνει τη ζωή της γυναίκας μου μια απόλυτη δυστυχία», υποστήριξε με δάκρυα στα μάτια στο δικαστήριο.

Όπως πρόσθεσε, «έχουν μια εμμονή να διατηρούν κάθε πτυχή της ζωής μου υπό παρακολούθηση, ώστε να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους και να με κάνουν να παρανοώ απίστευτα, απομονώνοντάς με και ίσως θέλοντας να με οδηγήσουν στα ναρκωτικά και το ποτό για να πουλήσουν περισσότερες από τις εφημερίδες τους».

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται άρθρα που δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 2001 και του 2013, τα οποία αποκάλυπταν προσωπικές λεπτομέρειες για τις ερωτικές σχέσεις του Χάρι, την κοινωνική του ζωή και τα συναισθήματά του για τον θάνατο της μητέρας του. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ανάγνωση αυτών των κειμένων αποτελούσε μια «επαναλαμβανόμενη τραυματική εμπειρία», κατηγορώντας τα ΜΜΕ ότι «εμπορευματοποίησαν» τη ζωή του από την παιδική του ηλικία, «σκαλίζοντας» κάθε πτυχή της ιδιωτικότητάς του.

Ο Χάρι, ο οποίος είναι ο πρώτος από τους διάσημους ενάγοντες που καταθέτει στη δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει πάνω από δύο μήνες, κατέθεσε γραπτή δήλωση στην οποία αναφέρθηκε και στον θάνατο της μητέρας του, Πριγκίπισσας Νταϊάνα, το 1997 κατά τη διάρκεια καταδίωξης από παπαράτσι.

Τόνισε πως αυτό το γεγονός τού δημιούργησε μια μόνιμα «ανήσυχη σχέση» με τον τύπο, ωστόσο ήταν «εκπαιδευμένος να αποδέχεται» τη συνεχή κάλυψη λόγω του ρόλου του.

Επεσήμανε πως η βασιλική οικογένεια ακολουθούσε την πολιτική «ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς» απέναντι σε ανακριβή και παρεμβατικά δημοσιεύματα, κάτι που άρχισε να τον ενοχλεί έντονα μετά την έναρξη της σχέσης του με τη Μέγκαν.

Ο Πρίγκιπας κατηγόρησε τους δημοσιογράφους της Associated Newspapers και ιδιωτικούς ερευνητές που ενεργούσαν για λογαριασμό τους, για χακάρισμα των μηνυμάτων του τηλεφωνητή του, παγίδευση σταθερών τηλεφώνων, απόκτηση αρχείων μέσω εξαπάτησης, καθώς και για την απόκτηση λογαριασμών τηλεφώνου και πληροφοριών ιδιωτικών πτήσεων.

«Όποτε έμπαινα σε αεροπλάνο ή αυτοκίνητο, πάντα περίμενα ότι με ακολουθούσαν», είπε. «Ήμουν υπό 24ωρη παρακολούθηση».

Το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν τα συγκεκριμένα άρθρα ήταν προϊόν παράνομης συλλογής πληροφοριών. Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι της Associated Newspapers υποστήριξαν γραπτώς ότι οι κοινωνικοί κύκλοι γύρω από τον Χάρι και τους άλλους ενάγοντες «διέρρεαν πληροφορίες» και ότι φίλοι και συνεργάτες «παρείχαν τακτικά πληροφορίες στον τύπο».

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Άντονι Γουάιτ, πίεσε επανειλημμένα τον Χάρι την Τετάρτη, ρωτώντας αν ήταν πιθανό οι συνεργάτες του να είχαν επικοινωνήσει με δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι οι εφημερίδες απέκτησαν πληροφορίες με νόμιμα μέσα.

Ο Χάρι αρνήθηκε ότι οι φίλοι του ήταν η πηγή, κατηγορώντας τους δημοσιογράφους ότι «επινοούσαν δηλώσεις για να δημιουργήσουν ένα αφήγημα και να συγκαλύψουν την πραγματική πηγή της πληροφορίας».

Κατά τη διάρκεια μιας σειράς έντονων διαλόγων, ο Χάρι αμφισβήτησε τη βάση των ερωτήσεων του Γουάιτ, προκαλώντας την επίπληξη του δικαστή Μάθιου Νίκλιν. «Τείνετε να αντιδικείτε με τον δικηγόρο σχετικά με αυτά που σας θέτει», παρατήρησε ο δικαστής. «Ο ρόλος σας είναι απλώς να απαντάτε στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείτε».

Ο δικαστής διευκρίνισε ότι τα στοιχεία που αμφισβήτησε ο Χάρι θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η αγωγή του Χάρι αφορά 14 άρθρα που δημοσιεύτηκαν στη «The Daily Mail» και τη «The Mail on Sunday». Ένα από αυτά, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2006 με τίτλο «Ας την αφήσουν να αναπαυθεί εν ειρήνη», περιείχε λεπτομέρειες για εμπιστευτικές συζητήσεις που είχε ο Χάρι με τον αδελφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, σχετικά με τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας της ετοιμοθάνατης μητέρας τους σε ιταλικά μέσα.

Ένα άλλο άρθρο αποκάλυπτε λεπτομέρειες για τη σχέση του Χάρι με την τότε σύντροφό του, Τσέλσι Ντέιβι, και τα συναισθήματά της για την κατάταξή του στον Βρετανικό Στρατό.

Ο πρίγκιπας υποστήριξε ότι λεπτομέρειες όπως το ότι τηλεφώνησε στην Ντέιβι «από ένα κατάστημα ενώ διάλεγε αποκριάτικη στολή» μπορούσαν να προέλθουν μόνο από τηλεφωνική υποκλοπή. Στη γραπτή του δήλωση, τόνισε ότι το άρθρο προκάλεσε «τεράστια πίεση» στη σχέση τους και δημιούργησε κλίμα «παράνοιας και δυσπιστίας».

