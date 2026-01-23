Εμφανώς απογοητευμένος με την αμυντική εικόνα της Εθνικής ομάδας πόλο Ανδρών και την ήττα από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εμφανίστηκε μετά το τέλος του αγώνα ο Θοδωρής Βλάχος.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της «γαλανόλευκης» χαρακτήρισε το αποψινό ματς ως ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια της ομάδας, κάνοντας ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση των αμυντικών μπλοκ και του παίκτη λιγότερου.

Παρ' όλα αυτά, τόνισε πως άπαντες πρέπει να ανασυνταχθούν, να παίξουν με την ταυτότητα που τους χαρακτηρίζει ως σύνολο και να διεκδικήσει η Ελλάδα την Κυριακή το πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Μπορεί να φάνηκε ότι στο τρίτο οκτάλεπτο μείναμε πίσω στο σκορ και μας παρέσυρε το σκορ, αλλά τα δύο πρώτα οκτάλεπτα δεν ήταν όπως τα σχεδιάσαμε, γιατί δεν κάναμε ούτε μία άμυνα στον παίκτη λιγότερο, ούτε ένα μπλοκ. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που είχαμε σε έναν ημιτελικό, όπου πρέπει να είσαι πολύ καλός σε βασικούς τομείς του παιχνιδιού. Όσο δεν βγάζαμε άμυνες, δεν είχαμε την ψυχολογία να ήμασταν καλοί μπροστά. Σήμερα ήμασταν στο μηδέν σε αυτό το κομμάτι.

Το παιχνίδι της Ουγγαρίας το ξέραμε. Δεν μας αιφνιδίασαν. Αλλά τα καλά σουτ των Ούγγρων έπρεπε να βρουν ένα καλό μπλοκ των Ελλήνων. Δυστυχώς σήμερα δεν ήμασταν καλοί σε αυτό το κομμάτι. Κακώς συνέβη σήμερα, μας στοίχησε 100%. Είδα την κόκκινη κάρτα για ένα τσάλεντζ και μου έβγαλαν κίτρινη, μάλλον επειδή διαμαρτυρήθηκα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.