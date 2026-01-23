Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να επηρεαστούν από σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές ρεύματος και πολικές θερμοκρασίες λόγω μεγάλης χιονοθύελλας.

Διακοπές ρεύματος προβλέπονται για περίπου το ήμισυ του πληθυσμού των ΗΠΑ, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, με ζημιές που ενδέχεται να φτάσουν το επίπεδο ενός τυφώνα.

Προβλήματα στις μετακινήσεις, διακοπές ρεύματος και πολικές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα πάνω από 170 εκατομμυρίων Αμερικανών σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, λόγω μιας μεγάλης χιονοθύελλας στις ΗΠΑ με κύρια χαρακτηριστικά το πυκνό χιόνι και το χιονόνερο.

Διακοπές ρεύματος αναμένονται σε περίπου το ήμισυ του πληθυσμού των ΗΠΑ, από το Τέξας μέχρι τη Νέα Αγγλία, όπως μεταδίδει το Associated Press. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι οι ζημιές, ειδικά σε περιοχές με πάγο, θα μπορούσαν να φτάσουν στο επίπεδο ενός τυφώνα. Τουλάχιστον 177 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε επιφυλακή ή έχουν λάβει προειδοποίηση για πάγο και χιόνι και περισσότεροι από 200 εκατομμύρια είναι σε επιφυλακή ή έχουν λάβει προειδοποιήσεις για «πολικές θερμοκρασίες».

Η Maricela Resendiz πήγε για ψώνια την Παρασκευή στο Ντάλας, ενόψει της καταιγίδας που πλησίαζε εκεί. Αγόρασε κοτόπουλο, αυγά και μερικές πίτσες για να περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί με τον 5χρονο γιο της και τον φίλο της.

«Θα είναι μια μεγάλη καταιγίδα», είπε, προσθέτοντας ότι τα σχέδιά της για το Σαββατοκύριακο είναι «να μείνω μέσα».

Πρόβλεψη χιονόπτωσης 72 ωρών

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σχεδόν στον μισό πληθυσμό της χώρας, θα φέρουν έως και 50,8 εκατοστά χιόνι στα Απαλάχια και τα βουνά της Δυτικής Βιρτζίνια, την ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στις ανατολικές ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με το ολισθηρό οδόστρωμα ή παγετό στους δρόμους και πιθανές διακοπές στην ηλεκτροδότηση από πτώσεις δέντρων και κλαδιών, προειδοποίησαν αξιωματούχοι.

«Με το ακραίο κρύο στον βορρά και τη χιονοθύελλα, για τους μισούς Αμερικανούς της χώρας έχουν εκδοθεί μιας κάποιας μορφής συστάσεις», είχε δηλώσει ο Μπράιαν Χάρλεϊ, μετεωρολόγος του Κέντρου Μετεωρολογικών Προβλέψεων του NWS στο Κόλετζ Παρκ του Μέριλαντ.

Η πόλη της Νέας Υόρκης, η Βοστόνη, η Βαλτιμόρη και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να δουν πάνω από 25 εκατοστά χιόνι, από το Σάββατο, προειδοποίησε ο Χάρλεϊ, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -6 βαθμούς στην αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ στη Βοστόνη στους -14 βαθμούς Κελσίου.

Πάγος και χιόνι μπορεί να πέσουν αργότερα σήμερα, Παρασκευή στο Τέξας και την Οκλαχόμα. Η καταιγίδα αναμενόταν να κατευθυνθεί προς τα νότια με παγωμένη βροχή και χιονόνερο. Στη συνέχεια, αναμένεται να κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η Βοστώνη κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ψύχους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου θερμοκρασίες να αναμένεται να πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν.

Ο πρώτος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στην καταιγίδα ήταν ο αρκτικός αέρας που κατέβαινε από τον Καναδά, σύμφωνα με το Associated Press.

Τα δημόσια σχολεία του Σικάγο και άλλα σχολεία στις Μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τα μαθήματα την Παρασκευή.

Στην Οκλαχόμα, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Μεταφορών έκαναν ήδη μια προεργασία στους δρόμους ρίχνοντας αλάτι. Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων ακύρωσε τις ημέρες αργίας για τους αστυνομικούς και συνεργάστηκε με την Εθνοφρουρά για να στείλει ομάδες προκειμένου να βοηθήσουν οδηγούς. Το Τέξας επίσης προετοιμάστηκε.

Παράλληλα, περισσότερες από 1.000 πτήσεις σε εθνικό επίπεδο καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν την Παρασκευή πριν από την καταιγίδα, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων στο Ντάλας, την Ατλάντα και την Οκλαχόμα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Η ιστοσελίδα ανέφερε περισσότερες από 1.400 ακυρώσεις για το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

